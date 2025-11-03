49 perce
Horváth Tamás most nem táncolt, hanem mesélt – és szívből szólt minden sora
Tegnap este ismét forró hangulat uralkodott a TV2 stúdiójában, ahol nyolc énekes mérte össze tudását. A Sztárban Sztár All Stars legújabb adása tele volt érzelemmel, nagy átalakulásokkal és parádés meglepetésekkel.
Az idei évad top 8 énekese lépett színpadra és ezúttal sem maradtak el az izgalmak, az érzelmek és a meglepetések. A Sztárban Sztár All Stars versenye egyre szorosabb, a zsűri pedig mostantól új pontozási rendszerrel dolgozik, bár továbbra is 1-től 10-ig értékelnek, maximális pontszámot csak három alkalommal adhatnak a szezonban. Lássuk, milyen volt a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása!
Új izgalmak a Sztárban Sztár All Stars színpadán
A showt Freddie kezdte, aki Elvis Presley bőrébe bújva hozta el a rock and roll-t. A múlt heti Andrea Bocelli-alakítás után most ismét új oldalát mutatta meg, bár a zsűri vegyesen fogadta, energiája vitathatatlanul berobbantotta az estét és a hangulatot. Nótár Mary Toni Braxtonként állt színpadra, hogy elénekelje gyerekkora egyik kedvenc dalát, az Un-Break My Heart-ot. Elmondása szerint a feladat nehézsége épp abban rejlett, hogy ez a dal a mély érzelmekről szól, amit Mary ritkán enged meg magának, hogy ennyire érzékeny oldalát mutassa meg. A harmadik fellépő Dér Heni volt, aki a múlt heti Beyoncé-alakítás után most könnyedebb, játékosabb szerepre vágyott és ezt meg is kapta. Tones and I ikonikus Dance Monkey című slágerével szó szerint felrázta a stúdiót. A zsűri egyhangúlag dicsérte, Liptai Claudia szerint ez volt a tökéletes hang, tökéletes külső, tökéletes energia kombinációja. Heni megérdemelten zsebelte be a maximális 40 pontot.
Horváth Tamás személyes utazása Alin Nicuta dalával
Horváth Tamás a múlt héten Jennifer Lopezként ragyogta be a színpadot most pedig teljesen más szerepben mutatta meg magát. Ezúttal Alin Nicuta, a 4S Street frontembere bőrébe bújt, és előadta a zenekar Mesélek a bornak című dalát.
A produkció előtt a kisfilmjében őszintén mesélt gyerekkoráról és arról, mit jelent számára ez a dal: „Számomra ez a dal egy időutazás, vissza a gyerekkoromba, vissza a gyermekkori házhoz, ahol felnőttem. Szegényes parasztházban éltem a papámmal és édesanyámmal. Ha az emlékeket nézem, akkor nagyon gazdag gyerek voltam. Gyermekkorom részét egy romos parasztházban töltöttem Tamásiban. Kályhán melegítettük a vizet, lavórban fürödtünk, nekünk ez volt a normális”
Különleges produkció volt, például a kabát, amit viselt, az eredeti előadóé, Alin Nicutaé volt, aki a stúdióban nézte végig Tamás fellépését. A zenész elismerően nyilatkozott: „Amikor ezt a dalt megírtuk, nem gondoltuk, hogy ekkora utat fog bejárni.” Horváth Tamás előadása lenyűgözte a zsűrit, összesen 36 pontot kapott.
A következő fellépő Mészáros Árpád Zsolt volt, aki a múlt heti Zalatnay Sarolta után ismét női előadót kapott, most Oroszlán Szonjaként lépett színpadra. Valószínűleg sokan humoros produkcióra számítottak, ő komolyan vette a feladatot, és a zsűri ezt nagyra értékelte. Vavra Bence sem okozott csalódást, ezúttal Ed Sheeran bőrébe bújva mutatta meg, mennyi stílust képes megjeleníteni. A zsűri szerint Bence minden adásban új színt hoz a versenybe, és most is magabiztosan teljesített. Szandi Gloria Estefant alakította és hatalmas energiával adta elő a legendás Conga című dalt és nem véletlen, hogy a zsűri és a közönség is imádta. Zárásként Veréb Tamás lépett színpadra, Emeli Sandé ikonikus Read All About It című dalával. Bár a zsűri szerint a megjelenése inkább egy osztályfőnököt vagy könyvelőt idézett, az előadás érzelmi töltete vitathatatlan volt.
A műsor extra produkcióval is kedveskedett a nézőknek, Radics Gigi és DR BRS adták elő Nelly és Kelly Rowland kétezres évekbeli világslágerét, a Dilemma-t.
A második körös szavazás végül drámai fordulatot hozott: Freddie és Mészáros Árpád Zsolt kerültek a veszélyzónába, és a nézők döntése alapján Mészáros Árpád Zsoltnak kellett búcsúznia a versenytől.
