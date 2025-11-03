Horváth Tamás most nem táncolt, hanem mesélt – és szívből szólt minden sora

Az idei évad top 8 énekese lépett színpadra és ezúttal sem maradtak el az izgalmak, az érzelmek és a meglepetések. A Sztárban Sztár All Stars versenye egyre szorosabb, a zsűri pedig mostantól új pontozási rendszerrel dolgozik, bár továbbra is 1-től 10-ig értékelnek, maximális pontszámot csak három alkalommal adhatnak a szezonban. Lássuk, milyen volt a Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adása!

Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Starsban meggyőző produkcióval állt színpadra, amikor Alin Nicutát alakította.

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Új izgalmak a Sztárban Sztár All Stars színpadán

A showt Freddie kezdte, aki Elvis Presley bőrébe bújva hozta el a rock and roll-t. A múlt heti Andrea Bocelli-alakítás után most ismét új oldalát mutatta meg, bár a zsűri vegyesen fogadta, energiája vitathatatlanul berobbantotta az estét és a hangulatot. Nótár Mary Toni Braxtonként állt színpadra, hogy elénekelje gyerekkora egyik kedvenc dalát, az Un-Break My Heart-ot. Elmondása szerint a feladat nehézsége épp abban rejlett, hogy ez a dal a mély érzelmekről szól, amit Mary ritkán enged meg magának, hogy ennyire érzékeny oldalát mutassa meg. A harmadik fellépő Dér Heni volt, aki a múlt heti Beyoncé-alakítás után most könnyedebb, játékosabb szerepre vágyott és ezt meg is kapta. Tones and I ikonikus Dance Monkey című slágerével szó szerint felrázta a stúdiót. A zsűri egyhangúlag dicsérte, Liptai Claudia szerint ez volt a tökéletes hang, tökéletes külső, tökéletes energia kombinációja. Heni megérdemelten zsebelte be a maximális 40 pontot.

Horváth Tamás személyes utazása Alin Nicuta dalával

Horváth Tamás a múlt héten Jennifer Lopezként ragyogta be a színpadot most pedig teljesen más szerepben mutatta meg magát. Ezúttal Alin Nicuta, a 4S Street frontembere bőrébe bújt, és előadta a zenekar Mesélek a bornak című dalát.

A produkció előtt a kisfilmjében őszintén mesélt gyerekkoráról és arról, mit jelent számára ez a dal: „Számomra ez a dal egy időutazás, vissza a gyerekkoromba, vissza a gyermekkori házhoz, ahol felnőttem. Szegényes parasztházban éltem a papámmal és édesanyámmal. Ha az emlékeket nézem, akkor nagyon gazdag gyerek voltam. Gyermekkorom részét egy romos parasztházban töltöttem Tamásiban. Kályhán melegítettük a vizet, lavórban fürödtünk, nekünk ez volt a normális”