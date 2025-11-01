Horváth Tamás sorra hozza a lenyűgöző alakításokat

Horváth Tamás továbbra is remek formában van. Az énekes minden héten új oldalát mutatja meg, és sorra nyűgözi le a zsűrit és a nézőket látványos átváltozásaival. Tamás az évad során eddig elképesztően sokszínű előadókat keltett életre. A műsor elején Natalia Oreiro-ként rögtön nagyot villantott, megmutatva, hogy bármilyen szerepben képes hiteles maradni, majd Axl Rose bőrébe bújva a rockzene erejét hozta el a színpadra. Ezután Desh karakterével a modern pop és rap világába kalauzolta a közönséget, míg Morten Harket, az A-ha énekese szerepében érzékeny, lírai oldalát villantotta meg.

Horváth Tamás sorra hozza a nagy átváltozásokat a Sztárban Sztár All Stars-ban, és minden adással közelebb kerül a győzelemhez.

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala



Horváth Tamás minden adásban más arcát mutatja

A következő hetekben sem lassított: Jason Derulo-ként lehengerlő táncprodukciót adott elő, Eminem-ként pedig megmutatta, hogy a rap sem idegen tőle. A Jennifer Lopez-ként való fellépése pedig az egyik legnagyobb meglepetés volt – női karakterként is hitelesen, lendületesen és felszabadultan szerepelt. A vasárnapi adásban Alin Nicuta bőrébe bújik, ami ismét teljesen más stílust, hangulatot és kihívást ígér.