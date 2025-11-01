1 órája
Horváth Tamás sorra hozza a lenyűgöző alakításokat
Vasárnap ismét Sztárban Sztár All Stars, és hétről hétre egyre nagyobb a tét. A mezőny folyamatosan fogy, a versenyzőknek pedig mindent bele kell adniuk, ha tovább akarnak jutni.
Horváth Tamás továbbra is remek formában van. Az énekes minden héten új oldalát mutatja meg, és sorra nyűgözi le a zsűrit és a nézőket látványos átváltozásaival. Tamás az évad során eddig elképesztően sokszínű előadókat keltett életre. A műsor elején Natalia Oreiro-ként rögtön nagyot villantott, megmutatva, hogy bármilyen szerepben képes hiteles maradni, majd Axl Rose bőrébe bújva a rockzene erejét hozta el a színpadra. Ezután Desh karakterével a modern pop és rap világába kalauzolta a közönséget, míg Morten Harket, az A-ha énekese szerepében érzékeny, lírai oldalát villantotta meg.
Horváth Tamás minden adásban más arcát mutatja
A következő hetekben sem lassított: Jason Derulo-ként lehengerlő táncprodukciót adott elő, Eminem-ként pedig megmutatta, hogy a rap sem idegen tőle. A Jennifer Lopez-ként való fellépése pedig az egyik legnagyobb meglepetés volt – női karakterként is hitelesen, lendületesen és felszabadultan szerepelt. A vasárnapi adásban Alin Nicuta bőrébe bújik, ami ismét teljesen más stílust, hangulatot és kihívást ígér.
Horváth Tamás Sztárban Sztár All Stars produkciói újra és újra bizonyítják, hogy minden adással közelebb kerül a győzelemhez.
Horváth Tamás és a következő nagy dobás: Alin Nicuta a reflektorfényben
Sztárban Sztár All Stars – Horváth Tamás hozta a latin tüzet, a spagettit és a tűsarkút is
