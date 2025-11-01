november 1., szombat

Marianna névnap

17°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sztárban Sztár All Stars

59 perce

Horváth Tamás sorra hozza a lenyűgöző alakításokat

Címkék#Jennifer Lopez#Sztárban Sztár All Stars#Jason Derulo#adás#énekes#Horváth Tamás

Vasárnap ismét Sztárban Sztár All Stars, és hétről hétre egyre nagyobb a tét. A mezőny folyamatosan fogy, a versenyzőknek pedig mindent bele kell adniuk, ha tovább akarnak jutni.

Duol.hu

Horváth Tamás továbbra is remek formában van. Az énekes minden héten új oldalát mutatja meg, és sorra nyűgözi le a zsűrit és a nézőket látványos átváltozásaival. Tamás az évad során eddig elképesztően sokszínű előadókat keltett életre. A műsor elején Natalia Oreiro-ként rögtön nagyot villantott, megmutatva, hogy bármilyen szerepben képes hiteles maradni, majd Axl Rose bőrébe bújva a rockzene erejét hozta el a színpadra. Ezután Desh karakterével a modern pop és rap világába kalauzolta a közönséget, míg Morten Harket, az A-ha énekese szerepében érzékeny, lírai oldalát villantotta meg.

Horváth Tamás
Horváth Tamás sorra hozza a nagy átváltozásokat a Sztárban Sztár All Stars-ban, és minden adással közelebb kerül a győzelemhez.
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala


Horváth Tamás minden adásban más arcát mutatja

A következő hetekben sem lassított: Jason Derulo-ként lehengerlő táncprodukciót adott elő, Eminem-ként pedig megmutatta, hogy a rap sem idegen tőle. A Jennifer Lopez-ként való fellépése pedig az egyik legnagyobb meglepetés volt – női karakterként is hitelesen, lendületesen és felszabadultan szerepelt. A vasárnapi adásban Alin Nicuta bőrébe bújik, ami ismét teljesen más stílust, hangulatot és kihívást ígér.

Horváth Tamás Sztárban Sztár All Stars produkciói újra és újra bizonyítják, hogy minden adással közelebb kerül a győzelemhez.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu