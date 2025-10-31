Wittmann Gábor új videójában a zene és az érzelem találkozik

Új videóval örvendeztette meg követőit a dunaújvárosi zenész. Wittmann Gábor ezúttal is bebizonyította, hogy a gitár és a zene iránti szenvedély nem ismer határokat. A frissen megjelent felvételhez a hangfelvételt is ő maga készítette – akárcsak a videót, amely szintén az ő munkáját dicséri.

A tehetséges zenész, Wittmann Gábor legújabb videójában ismét középpontba kerül a gitár és a zene iránti szenvedély

Forrás: Wittmann Gábor Youtube csatornája

„A szám, vagyis a backing track elképesztően jó alap, azonnal jött rá az ihlet” – írta Gábor, aki ezúttal is egy különleges hangulatú, sodró lendületű instrumentális produkcióval rukkolt elő. Lássuk milyen a dunaújvárosi zenész új gitárvideója!

Wittmann Gábor új videóját imádják a nézők

A kommentelők nem is fukarkodtak a dicsérettel: „Nagy élvezettel hallgattuk ezt a csodás előadást! Magas színvonalú, professzionális!” – írta egyikük, míg mások egyszerűen csak annyit tettek hozzá: „Nagyon klassz dolgok hallhatók benne. Gratulálok hozzá!”