2 órája
Wittmann Gábor új videójában a zene és az érzelem találkozik
A közönség imádja legújabb videóját, és nem győzi dicsérni a zenészt. Wittmann Gábor ezúttal is mindent maga készített, a gitárjátékát pedig a kommentelők egyenesen „professzionálisnak” nevezték.
Új videóval örvendeztette meg követőit a dunaújvárosi zenész. Wittmann Gábor ezúttal is bebizonyította, hogy a gitár és a zene iránti szenvedély nem ismer határokat. A frissen megjelent felvételhez a hangfelvételt is ő maga készítette – akárcsak a videót, amely szintén az ő munkáját dicséri.
„A szám, vagyis a backing track elképesztően jó alap, azonnal jött rá az ihlet” – írta Gábor, aki ezúttal is egy különleges hangulatú, sodró lendületű instrumentális produkcióval rukkolt elő. Lássuk milyen a dunaújvárosi zenész új gitárvideója!
Wittmann Gábor új videóját imádják a nézők
A kommentelők nem is fukarkodtak a dicsérettel: „Nagy élvezettel hallgattuk ezt a csodás előadást! Magas színvonalú, professzionális!” – írta egyikük, míg mások egyszerűen csak annyit tettek hozzá: „Nagyon klassz dolgok hallhatók benne. Gratulálok hozzá!”
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!