Minden hang mögött ott az alkotó

2 órája

Wittmann Gábor új videójában a zene és az érzelem találkozik

Címkék#videóklipje#Wittmann Gábor#gitár zene

A közönség imádja legújabb videóját, és nem győzi dicsérni a zenészt. Wittmann Gábor ezúttal is mindent maga készített, a gitárjátékát pedig a kommentelők egyenesen „professzionálisnak” nevezték.

Duol.hu

Új videóval örvendeztette meg követőit a dunaújvárosi zenész. Wittmann Gábor ezúttal is bebizonyította, hogy a gitár és a zene iránti szenvedély nem ismer határokat. A frissen megjelent felvételhez a hangfelvételt is ő maga készítette – akárcsak a videót, amely szintén az ő munkáját dicséri.

Wittmann Gábor
A tehetséges zenész, Wittmann Gábor legújabb videójában ismét középpontba kerül a gitár és a zene iránti szenvedély
Forrás: Wittmann Gábor Youtube csatornája

 „A szám, vagyis a backing track elképesztően jó alap, azonnal jött rá az ihlet” – írta Gábor, aki ezúttal is egy különleges hangulatú, sodró lendületű instrumentális produkcióval rukkolt elő. Lássuk milyen a dunaújvárosi zenész új gitárvideója!

Wittmann Gábor új videóját imádják a nézők

A kommentelők nem is fukarkodtak a dicsérettel: „Nagy élvezettel hallgattuk ezt a csodás előadást! Magas színvonalú, professzionális!” – írta egyikük, míg mások egyszerűen csak annyit tettek hozzá: „Nagyon klassz dolgok hallhatók benne. Gratulálok hozzá!”

