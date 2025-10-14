október 14., kedd

Nagy Reni kimondta: Miló Vikihez más férfi illene

Újra lázban tartja a nézőket a TV2 párkereső realityje, a Házasság első látásra, és természetesen a tavalyi év egyik legismertebb szereplője, Nagy Reni sem maradt csendben.

Duol.hu

A pusztaszabolcsi ex-feleség, aki korábban maga is részt vett a műsorban, most kívülről figyeli az eseményeket – és ahogy tőle megszokott, őszintén elmondta a véleményét az új párosokról. Társlapunk, a feol.hu exkluzív interjúban beszélgetett Nagy Renivel, aki ezúttal sem fogta vissza magát – az új párosok mellett Miló Vikiéket is alaposan szemügyre vette.

Nagy Reni
Nagy Reni a Házasság első látásra új évadáról és Miló Viki kapcsolatáról is elmondta véleményét. Szerinte a bokszvilágbajnoknőhöz más típusú férfi illene.
Fotó: Nagy Renáta

Nagy Reni visszatekint és értékeli az új évad párosait

Nagy Reni szerint hihetetlen, hogy már egy év eltelt azóta, hogy ő maga is részt vett a Házasság első látásra kísérletében. Elmondta, sokat köszönhet a műsornak, és ma is lelkes rajongóként követi az új évadot. Kedvenc párosának Rebekát és Zsoltot tartja, akik szerinte tökéletes példái a kezdeti kémiának. Rita és Sanya kapcsolatában viszont saját korábbi házasságát vélte felfedezni, és attól tart, ők is hasonló hibákat követhetnek el. Miló Viki és Attila párosáról Reni úgy véli, a bokszvilágbajnoknőhöz más típusú férfi illene jobban, de bízik benne, hogy Vikiéknél még jöhet a meglepetés.

Teljes cikk itt olvasható.

A végső döntés

A pusztaszabolcsi lány többször is átgondolta és módosította döntését, hogy folytatja-e közös jövőjüket férjével. Az is kiderült, mi volt az a bizonyos utolsó csepp, ami meghatározta a végkimenetelt...

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
