2 órája
Nagy Reni kimondta: Miló Vikihez más férfi illene
Újra lázban tartja a nézőket a TV2 párkereső realityje, a Házasság első látásra, és természetesen a tavalyi év egyik legismertebb szereplője, Nagy Reni sem maradt csendben.
A pusztaszabolcsi ex-feleség, aki korábban maga is részt vett a műsorban, most kívülről figyeli az eseményeket – és ahogy tőle megszokott, őszintén elmondta a véleményét az új párosokról. Társlapunk, a feol.hu exkluzív interjúban beszélgetett Nagy Renivel, aki ezúttal sem fogta vissza magát – az új párosok mellett Miló Vikiéket is alaposan szemügyre vette.
Nagy Reni visszatekint és értékeli az új évad párosait
Nagy Reni szerint hihetetlen, hogy már egy év eltelt azóta, hogy ő maga is részt vett a Házasság első látásra kísérletében. Elmondta, sokat köszönhet a műsornak, és ma is lelkes rajongóként követi az új évadot. Kedvenc párosának Rebekát és Zsoltot tartja, akik szerinte tökéletes példái a kezdeti kémiának. Rita és Sanya kapcsolatában viszont saját korábbi házasságát vélte felfedezni, és attól tart, ők is hasonló hibákat követhetnek el. Miló Viki és Attila párosáról Reni úgy véli, a bokszvilágbajnoknőhöz más típusú férfi illene jobban, de bízik benne, hogy Vikiéknél még jöhet a meglepetés.
