Balázsék hoppon maradtak – a szökevények szó szerint kereket oldottak… a levegőben!
Földön, vízen és levegőben is zajlik a hajsza a szökésben lévő celebek után. A Most Wanted - A hajsza új fordulata igazi akciófilmet idéz: a menekülők repülőre pattantak, és elméletileg már a Maldív-szigetek felé tartanak, már ha hihetünk nekik, hiszen ebben a műsorban semmi sem az, aminek látszik!
Tegnap már írtunk róla, hogy a Most Wanted – A hajsza országos kalandja, egészen Dunaújvárosig sodorta az egyik menekülő párost, Puskás-Dallos Petit és Ember Márkot. A celebduó hajóval érkezett, majd a Vasmű úton tűntek fel narancssárga rabruhában, sietősen – ahogy egy igazi szökevényhez illik. Most pedig lássuk hogyan menekültek a Most Wanted celebjei Dunaújvárosból!
Best of a nyomozókról és egy kis szünet a hajsza közepén
De a történet itt még nem ért véget! A szökés újabb fejezete tegnap bontakozott ki, amikor a páros a városi moziban, a Kultik Dunaújvárosban bukkant fel. A helyszínről videót is posztoltak: a felvételen a nézőtéren ülnek, kezükben popcornnal, és természetesen üzentek üldözőiknek, Sebestyén Balázséknak. „Azt hiszitek, hogy megijedtünk, hogy ilyen közel vagytok hozzánk?” – nevetett Ember Márk a kamerába, mire Puskás-Dallos Peti hozzátette: „Beültünk kicsit a Kultikba, megnézzük a nyomozók best of-ját!” A jókedvű duó puszit is küldött üldözőinek, mintha csak egy könnyed filmes estén lennének, nem pedig országos hajsza közepén.
Nem mindennapi pillanat a Most Wanted szökevényekkel
Nem csak a moziban találkozhattak velük a szerencsések, még egy italra is beültek, ahol a Balázséknak ismét üzentek. A városban futótűzként terjedt a hír, hogy Márkék nem csak a moziban jártak: egy vidám szelfi is készült Horváth Tamással és feleségével, Andival, akik szintén belefutottak a szökevényekbe. A találkozás baráti hangulatban zajlott, a fotó gyorsan bejárta a közösségi médiát – ilyen szökésre tényleg senki sem számított. Az éjszakát se egy szokványos helyen töltötték, ugyanis egy kommentelő szerint a szökevények a városi hajléktalanszállón aludtak – ami, ha igaz, csak tovább növeli a Most Wanted különleges hangulatát: ez a játék tényleg a túlélésről és a kreativitásról szól.
Akciófilmbe illő menekülés a Cornerből
Ma pedig újabb fejlemények borzolták a kedélyeket: videó készült arról, ahogy Sebestyén Balázs a csapatának taktikai eligazítást tartott. A háromfős különítmény – Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó – ezúttal is komolyan készült az akcióra. A Most Wanted – A hajsza nem csupán üldözés, hanem pszichológiai hadviselés is: a cél gyorsnak lenni, rafináltnak maradni, és persze – nem elveszíteni a csatát. A jó munkához nem csak idő kell, hanem energia is, az üldözők csapatát egy városi pékségben kapták lencsevégre, ahol bizonyára a lehetséges elfogás tervét szőtték tovább.
A nap csúcspontja egy igazi akciófilmes jelenet lett, amit videón is megörökítettek: a Cornerből futva menekül a két celeb, integetve búcsúznak a járókelőktől. Nem sokkal később azonban felbukkant az üldözők kisbusza is – kinyílt az ajtó, és Balázs kérdezte: „Merre mentek?” A lelkes helyiek készségesen útbaigazították őket – a körforgalom irányába mutattak – már csak az a kérdés, hogy valóban arra menekültek-e Puskás-Dallosék, vagy az útbaigazítók cselesen félrevezették az üldözőket…
A helyzetet tovább színezte, hogy Pápai Joci felismerte az egyik segítőt "Az ott az Andika, ne higgyetek neki" majd megkérdezte: „Ő nem a Horváth Tomi felesége?” – mire az érintett, azaz Péterfi Andi frappánsan visszavágott: „Nem!” A nevetés garantált volt – úgy tűnik, Dunaújvárosban még a hajsza is jókedvűen zajlik.
Földön, vízen, levegőben – a Most Wanted új szintre lépett
A sztori ezzel nem ért véget, újabb parádés fordulat jött: a celebduó szerencsésen meglógott az üldözők elől és elmenekült a városból, méghozzá nem is akármivel...repülővel! A Dunaújvárosi Repülőtér üzemeltetői, Moskovits Ervin, Mihalcsek Noémi, Fehérvári József és a Centrum Légi- és Vízisport Klub is segített a szökevényeknek. A repülőről Puskás-Dallos Peti jelentkezett be: „Úton vagyunk a Maldív-szigetekre, már kikértük a koktélunkat.”
A Most Wanted szelleme most vált igazán valóra: összefogtak az emberek, hogy segítsék a menekülő celebeket. Dunaújvárosban mindenki részese lett a történetnek – ki tippet adott, ki elbújtatta, ki pedig egyenesen repülőre ültette őket. A hajsza itt tényleg földön, vízen és levegőben zajlott!
