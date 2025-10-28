október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Fotónk van róla

36 perce

Dunaújvárosban tűnt fel Puskás-Dallos Peti és Ember Márk – szökés közben!

Címkék#celeb#Puskás-Dallos Peti#Most Wanted#EMBER MÁRK

Dunaújvárosban ma bárki belefuthatott volna egy akciójelenetbe: hajóról érkező, menekülő celebek, fotósok, és egy izgalmas reality. A Most Wanted párosa, Puskás-Dallos Peti és Ember Márk Ráckevéről hajóval szökött a városba, mielőtt újra eltűntek volna.

Varga Zsófia

Dunaújvárosban tűnt fel a menekülő celebduó Puskás-Dallos Peti és Ember Márk. A Most Wanted országos hajsza egészen a Vasmű útig sodorta őket, ahol egy szemfüles szemtanú le is fotózta a párost, amint narancssárga rabruhában, sietve próbáltak eltűnni a városi forgatagban.

Most Wanted
Dunaújvárosban kapták lencsevégre a Most Wanted szökő celebjeit, Puskás-Dallos Petit és Ember Márkot.
Fotó: Szabó-Sraj Bernadett 

Most Wanted - a nézők is részesei a játéknak

A játékban a „menekülők” célja, hogy minél tovább rejtve maradjanak, miközben a nyomukban vannak a „vadászok”. Az ország különböző pontjain bukkannak fel, újabb és újabb településeken próbálják lerázni az üldözőket – ezúttal épp Dunaújváros lett a menekülés egyik színtere. A sztárok október 26. és 31. között narancssárga rabruhában, telefon, pénz és jármű nélkül próbálnak eltűnni a magyar valóságban. A Most Wanted hajsza minden nap reggel 10 és este 7 között zajlik – vagyis bárki összefuthat egy menekülő celebbel az utcán, egy parkolóban, vagy akár a helyi pékségben.

Puskás-Dallos Peti és Ember Márk pillanatnyi megállót tartottak a Cornernél a városi hajsza közben.
Fotó: Fekete Sándor

A nézők ezúttal nem csak szemlélői, hanem aktív szereplői is a játéknak: tippet adhatnak, fotókat küldhetnek, sőt, akár félrevezethetik az üldözőket, ha a kedvenc sztárjukat akarják menteni. A másik oldalon pedig segíthetik Sebestyén Balázsékat a nyomozásban – vagyis mindenki eldöntheti, hogy a törvény oldalán áll… vagy a szökevényekével tart.

Aki még többet akar tenni, az a valóságban is segíthet a menekülőknek: adhat nekik egy szendvicset, elrejtheti őket egy éjszakára, vagy épp kocsiba ültetheti őket a következő város felé. A műsor így nemcsak egy akciódús kaland, hanem valódi társadalmi kísérlet is – kiderül, mennyire segítőkészek (vagy épp árulók) a magyarok, ha egy híresség sorsa múlik rajtuk.

A Most Wanted szökő párosa, Puskás-Dallos Peti és Ember Márk, a Dunán hajózva próbál eltűnni az üldözők elől.
Fotó: Veres András - Andras Veres Photography

Narancssárga rabruhában a fedélzeten

A dunaújvárosi rész különösen látványosra sikerült, s páros nem is akárhogyan érkezett a városba – hajóval! A menekülő celebek Ráckevénél szálltak hajóra, és úgy érkeztek Dunaújvárosba a Dunán. A kalandos szökést három segítő is támogatta: Veres András fotós, Sári István hajótulajdonos és Csizmadia Zoltán kapitány, akik szó szerint a vízen hozták be a szökevényeket a városba.

A menekülők nem bírták ki, hogy ne hagyjanak nyomot: videót is posztoltak a hajóról. A felvételen Ember Márk nevetve jelenti be:

„Megérkeztünk a Tirrén-tengerre!” Majd hidegre panaszkodnak, és üzentek az üldözőknek: „Ha mertek, gyertek utánunk!”

Úgy tűnik, hogy Sebestyén Balázs és csapata most tényleg forró nyomon van – de hogy sikerül-e elkapniuk a Dunán menekülő párost, az még kérdéses. Egy biztos: Dunaújváros most egy pillanatra a Most Wanted térképének középpontjába került – és ki tudja, legközelebb melyik híresség bukkan fel a környéken… talán a pékségben, talán a parkolóban, vagy épp egy hajó fedélzetén.

