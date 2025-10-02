MistyChristy végre színpadra lép a Kaptárban!

Október 24-én forró lesz a hangulat a Kaptárban – a dunaújvárosi közönség két nagyágyút kap egyszerre. Először lép a hely színpadára a város titokzatos énekesnője, Futó-Mészáros Krisztina, művésznevén MistyChristy, aki új albumával, a ‘Karmával’ készül meglepni rajongóit. És hogy teljes legyen az este, a helyi fenegyerekek, a Névtelen Utca is feltűnik – ők garantáltan gondoskodnak a rockos hangulatról.

MistyChristy a Kaptár szinpadán először debütál

Forrás: MistyChristy Facebook oldala

MistyChristy konert a Kaptárban

Az énekesnő nemcsak hangjával, hanem látványvilágával is varázsol: legutóbbi klipjét, a „Holnapután örökké” című dalt Dunaújváros ikonikus helyszínein forgatta, titokzatos üzenetekkel és rejtett szimbólumokkal fűszerezve. Vajon a koncerten is lesznek hasonló meglepetések?

De itt még nincs vége! A színpadot felrobbantja a város fenegyereke, a Névtelen Utca is, akik 2013 óta reszelik a húrokat, és mára kinőtték Dunaújváros kereteit. Saját dalaik mellé gyakran csempésznek feldolgozásokat is – Quimby, Demjén, Road –, így biztos, hogy senki sem marad katarzis nélkül. 🎸

Belépő csak a helyszínen, készpénzben!

20:00 – 21:00 között: 1.500 Ft

21:00 után: 2.000 Ft

Egy este, két világ, kétféle zenei energia – és egy közös cél: felrobbantani a Kaptárt! Aki kihagyja, csak másnap a pletykákat hallgathatja vissza…