Koncert

1 órája

MistyChristy végre színpadra lép a Kaptárban!

Címkék#Futó-Mészáros Krisztina#MistyChristy#Kaptárban#Dunaújváros

Dunaújváros készen áll egy olyan estére, amelyről még hetekig beszélni fognak! Október 24-én a legendás Kaptár színpadán először lép fel a város rejtélyes énekesnője, Futó-Mészáros Krisztina, művésznevén MistyChristy – ráadásul friss, forró anyaggal: itt hallhatók élőben legújabb albumának, a „Karma”-nak a dalai.

Duol.hu

Október 24-én forró lesz a hangulat a Kaptárban – a dunaújvárosi közönség két nagyágyút kap egyszerre. Először lép a hely színpadára a város titokzatos énekesnője, Futó-Mészáros Krisztina, művésznevén MistyChristy, aki új albumával, a ‘Karmával’ készül meglepni rajongóit. És hogy teljes legyen az este, a helyi fenegyerekek, a Névtelen Utca is feltűnik – ők garantáltan gondoskodnak a rockos hangulatról.

MistyChristy
MistyChristy a Kaptár szinpadán először debütál
Forrás: MistyChristy Facebook oldala

MistyChristy konert a Kaptárban

Az énekesnő nemcsak hangjával, hanem látványvilágával is varázsol: legutóbbi klipjét, a „Holnapután örökké” című dalt Dunaújváros ikonikus helyszínein forgatta, titokzatos üzenetekkel és rejtett szimbólumokkal fűszerezve. Vajon a koncerten is lesznek hasonló meglepetések?

De itt még nincs vége! A színpadot felrobbantja a város fenegyereke, a Névtelen Utca is, akik 2013 óta reszelik a húrokat, és mára kinőtték Dunaújváros kereteit. Saját dalaik mellé gyakran csempésznek feldolgozásokat is – Quimby, Demjén, Road –, így biztos, hogy senki sem marad katarzis nélkül. 🎸

Belépő csak a helyszínen, készpénzben!
20:00 – 21:00 között: 1.500 Ft
21:00 után: 2.000 Ft

Egy este, két világ, kétféle zenei energia – és egy közös cél: felrobbantani a Kaptárt! Aki kihagyja, csak másnap a pletykákat hallgathatja vissza…

 

