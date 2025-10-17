Dunaújváros büszkesége: MistyChristy megzenésítette Ady Endre klasszikusát

Egy igazi zenei gyöngyszem született Dunaújvárosban! A MistyChristy zenekar tagjai Ady Endre klasszikusát dolgozták fel, és akusztikus előadásuk méltó a költő nagyságához.

MistyChristy alázattal közelített Ady Endre verséhez

Forrás: MistyChristy Youtube csatornája

MistyChristy ismét nagyot alkotott

A zenekar tagjai: Futó-Mészáros Kriszta, Futó Gábor, Kovács János, Kirill Zorin, Balogh Norbert és Kovács Gergő — mindannyian elhivatott zenészek, akiknek célja, hogy értéket teremtsenek és érzéseket közvetítsenek a zenén keresztül.

Most egy különösen értékes alkotást mutattak meg a közönségnek: egy Ady Endre-vers, a „Szeretném, hogyha szeretnének” megzenésített változatát.

A dalt Futó Gábor zenésítette meg, és párjával, Futó-Mészáros Krisztával adja elő akusztikus formában. A visszafogott hangszerelés, a bensőséges hangulat és a hiteles előadás együttesen olyan művészi élményt nyújt, amely egyszerre modern és időtlen.

A feldolgozás méltó Ady Endre nagyságához: tisztelettel közelít a klasszikus szöveghez, miközben új életet lehel bele. A zene finom, mégis erőteljes; az ének és a gitár harmóniája pedig szépen emeli ki a vers érzelmi mélységét.

A MistyChristy ezzel a produkcióval nemcsak Dunaújváros, hanem a magyar zenei kultúra büszkesége is lehet. Az ilyen alkotások emlékeztetnek arra, hogy a művészet nemcsak szórakoztatás — hanem lélekből fakadó, maradandó értékteremtés.

Tudta, hogy MistyChristy végre színpadra lép a Kaptárbanban is?