Szeretném, hogyha szeretnének

2 órája

Dunaújváros büszkesége: MistyChristy megzenésítette Ady Endre klasszikusát

Címkék#Ady Endre#MistyChristy#Futó-Mészáros Kriszta#Futó Gábor

Bár a nevük talán még nem cseng ismerősen mindenki számára, akik már hallották őket, tudják: ez a csapat különleges. Zenéjük igényes, szívből jövő, és mindig magas művészi színvonalon szólal meg — igazi kincs a hazai könnyűzenei palettán. Magyarország zenei életének egyik legizgalmasabb, feltörekvő formációja a MistyChristy zenekar.

Kállai Félix

Egy igazi zenei gyöngyszem született Dunaújvárosban! A MistyChristy zenekar tagjai Ady Endre klasszikusát dolgozták fel, és akusztikus előadásuk méltó a költő nagyságához.

MistyChristy
MistyChristy alázattal közelített Ady Endre verséhez
Forrás: MistyChristy Youtube csatornája

MistyChristy ismét nagyot alkotott

A zenekar tagjai: Futó-Mészáros Kriszta, Futó Gábor, Kovács János, Kirill Zorin, Balogh Norbert és Kovács Gergő — mindannyian elhivatott zenészek, akiknek célja, hogy értéket teremtsenek és érzéseket közvetítsenek a zenén keresztül.

Most egy különösen értékes alkotást mutattak meg a közönségnek: egy Ady Endre-vers, a „Szeretném, hogyha szeretnének” megzenésített változatát.
A dalt Futó Gábor zenésítette meg, és párjával, Futó-Mészáros Krisztával adja elő akusztikus formában. A visszafogott hangszerelés, a bensőséges hangulat és a hiteles előadás együttesen olyan művészi élményt nyújt, amely egyszerre modern és időtlen.

A feldolgozás méltó Ady Endre nagyságához: tisztelettel közelít a klasszikus szöveghez, miközben új életet lehel bele. A zene finom, mégis erőteljes; az ének és a gitár harmóniája pedig szépen emeli ki a vers érzelmi mélységét.

A MistyChristy ezzel a produkcióval nemcsak Dunaújváros, hanem a magyar zenei kultúra büszkesége is lehet. Az ilyen alkotások emlékeztetnek arra, hogy a művészet nemcsak szórakoztatás — hanem lélekből fakadó, maradandó értékteremtés.

Tudta, hogy MistyChristy végre színpadra lép a Kaptárbanban is?

 

