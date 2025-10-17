2 órája
Dunaújváros büszkesége: MistyChristy megzenésítette Ady Endre klasszikusát
Bár a nevük talán még nem cseng ismerősen mindenki számára, akik már hallották őket, tudják: ez a csapat különleges. Zenéjük igényes, szívből jövő, és mindig magas művészi színvonalon szólal meg — igazi kincs a hazai könnyűzenei palettán. Magyarország zenei életének egyik legizgalmasabb, feltörekvő formációja a MistyChristy zenekar.
Egy igazi zenei gyöngyszem született Dunaújvárosban! A MistyChristy zenekar tagjai Ady Endre klasszikusát dolgozták fel, és akusztikus előadásuk méltó a költő nagyságához.
MistyChristy ismét nagyot alkotott
A zenekar tagjai: Futó-Mészáros Kriszta, Futó Gábor, Kovács János, Kirill Zorin, Balogh Norbert és Kovács Gergő — mindannyian elhivatott zenészek, akiknek célja, hogy értéket teremtsenek és érzéseket közvetítsenek a zenén keresztül.
Most egy különösen értékes alkotást mutattak meg a közönségnek: egy Ady Endre-vers, a „Szeretném, hogyha szeretnének” megzenésített változatát.
A dalt Futó Gábor zenésítette meg, és párjával, Futó-Mészáros Krisztával adja elő akusztikus formában. A visszafogott hangszerelés, a bensőséges hangulat és a hiteles előadás együttesen olyan művészi élményt nyújt, amely egyszerre modern és időtlen.
A feldolgozás méltó Ady Endre nagyságához: tisztelettel közelít a klasszikus szöveghez, miközben új életet lehel bele. A zene finom, mégis erőteljes; az ének és a gitár harmóniája pedig szépen emeli ki a vers érzelmi mélységét.
A MistyChristy ezzel a produkcióval nemcsak Dunaújváros, hanem a magyar zenei kultúra büszkesége is lehet. Az ilyen alkotások emlékeztetnek arra, hogy a művészet nemcsak szórakoztatás — hanem lélekből fakadó, maradandó értékteremtés.
Tudta, hogy MistyChristy végre színpadra lép a Kaptárbanban is?