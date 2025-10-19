1 órája
Jazz, swing, balkán és olasz varázslat – ünnepi koncert Dunaújvárosban
A Bartók Színház december első hétvégéjén egy felejthetetlen koncertnek ad otthont. Kiss Péter és firenzei barátai a Karácsonyi Harmonikavarázs keretében jazz, swing és olasz dallamokkal varázsolják el a közönséget.
Különleges karácsonyi koncerttel készülnek Dunaújvárosban. Kiss Péter, a baracsi harmonikaművész és olaszországi zenésztársai december 6-án, szombaton 17 órakor adnak koncertet a Bartók Színház nagytermében.
Kiss Péter és firenzei barátai a Bartók Színházban
A tavalyi, dupla teltházas előadások után idén a produkció még gazdagabb élményt ígér: a közel tíz fős zenekar mellett új hangszerekkel és női énekhanggal bővül a repertoár. A közönség jazz, swing, francia keringő, balkán és olasz dallamok mellett a világ számos pontjáról származó stílusokat is hallhat.
„Egy fiatalos, lendületes, csupa szívvel és lélekkel teli karácsonyi koncert, megfűszerezve egy kis olasz életérzéssel…” – írta Kiss Péter közösségi oldalán, meghívva mindenkit egy lélekemelő estére.
A fellépők:
Kiss Péter – harmonika, zongora
Rebecca Sammartano – ének, fuvola
Michele Sarti – hegedű
Claudio Ingletti – szaxofon
Juan Pablo Lozano – harsona, ütőhangszerek
Lorenzo Bagnoli – gitár
Marco Lorini – nagybőgő
Tommaso Lupi – ütőhangszerek
Az est garantáltan különleges zenei utazást kínál minden látogatónak, és felejthetetlen élményt ígér a karácsonyi ünnepvárás közepette.
Időpont: 2025. december 6., 17:00
Helyszín: Bartók Színház – Nagyterem
