Jazz, swing, balkán és olasz varázslat – ünnepi koncert Dunaújvárosban

A Bartók Színház december első hétvégéjén egy felejthetetlen koncertnek ad otthont. Kiss Péter és firenzei barátai a Karácsonyi Harmonikavarázs keretében jazz, swing és olasz dallamokkal varázsolják el a közönséget.

Duol.hu

Különleges karácsonyi koncerttel készülnek Dunaújvárosban. Kiss Péter, a baracsi harmonikaművész és olaszországi zenésztársai december 6-án, szombaton 17 órakor adnak koncertet a Bartók Színház nagytermében.

Kiss Péter
Kiss Péter és firenzei zenésztársai karácsonyi koncertre készülnek Dunaújvárosban
Forrás: Kiss Péter Facebook oldala

Kiss Péter és firenzei barátai a Bartók Színházban

A tavalyi, dupla teltházas előadások után idén a produkció még gazdagabb élményt ígér: a közel tíz fős zenekar mellett új hangszerekkel és női énekhanggal bővül a repertoár. A közönség jazz, swing, francia keringő, balkán és olasz dallamok mellett a világ számos pontjáról származó stílusokat is hallhat.

„Egy fiatalos, lendületes, csupa szívvel és lélekkel teli karácsonyi koncert, megfűszerezve egy kis olasz életérzéssel…” – írta Kiss Péter közösségi oldalán, meghívva mindenkit egy lélekemelő estére.

A fellépők:

Kiss Péter – harmonika, zongora

Rebecca Sammartano – ének, fuvola

Michele Sarti – hegedű

Claudio Ingletti – szaxofon

Juan Pablo Lozano – harsona, ütőhangszerek

Lorenzo Bagnoli – gitár

Marco Lorini – nagybőgő

Tommaso Lupi – ütőhangszerek

Az est garantáltan különleges zenei utazást kínál minden látogatónak, és felejthetetlen élményt ígér a karácsonyi ünnepvárás közepette.

Időpont: 2025. december 6., 17:00
Helyszín: Bartók Színház – Nagyterem

Jövő héten koncert

Korábban megírtuk, hogy október 23-án a Rácalmási Polgári Egyesület szervezésében különleges koncertet tartanak a Szent István király templomban, ahol Kiss Péter harmonikaművész és Sterner András klarinétművész lépnek fel közösen az 1956-os forradalom emléknapján.

 

