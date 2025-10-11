Kitartás, alázat, szeretet – így készül Jason Derulóként Horváth Tamás

A vasárnapi élő adásban ismét színpadra lép a Sztárban Sztár All Stars egyik legnépszerűbb versenyzője. Horváth Tamás a korábbi adásban a ’80-as évek ikonikus zenésze, Morten Harket, az A-ha frontembere volt, most pedig egészen más stílusban mutatja meg magát – Jason Derulóként készül újabb nagy dobásra.

Horváth Tamás szívből küzd a Sztárban Sztár színpadán

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Tamás a közösségi oldalán egy hosszabb bejegyzésben mesélt arról, mit jelent számára ez a verseny és mennyi munka rejlik egy-egy átalakulás mögött. Elárulta, hogy a műsorban való részvétel nemcsak kihívás, hanem hatalmas fejlődési lehetőség is számára.

Csak olyan feladatokat vállalok el, ami tudom, hogy messze esik tőlem. A legnagyobb ajándéka ennek a műsornak a fejlődés lehetősége

– írta az énekes.

Horváth Tamás újabb nagy átalakulásra készül

Bejegyzésében arról is beszélt, milyen intenzív heteket él meg: „Hétfő, szerda, péntek és vasárnap… próbák, gyakorlás, felvételek, élőadás” – sorolta, hozzátéve, hogy rengeteg alázat, kitartás és türelem kell ahhoz, hogy hétről hétre a maximumot hozza a színpadon.

Azt is megosztotta, hogy legutóbb az utolsó helyről sikerült továbbjutnia, kizárólag a közönség támogatásának köszönhetően:

„A legnagyobb motor Ti vagytok, akik hisztek, szavaztok és tovább löknek ezen a versenyen!” – köszönte meg rajongóinak, majd hozzátette, hogy a következő produkcióra „még több tűzzel és szívvel-lélekkel” készül. Horváth Tamás külön köszönetet mondott feleségének is, aki mindenben mellette áll és segíti a verseny során.

A Sztárban Sztár All Stars újabb élő show-ja vasárnap este lesz látható a TV2-n – az adásban kiderül, milyen formában idézi meg Jason Derulo hangulatát és energiáját a dunaújvárosi énekes. Tamás számára minden produkció újabb bizonyítás, minden szavazat pedig egy újabb lökés előre. Most vasárnap ismét ott lesz, tele tűzzel és hittel – és bármi is történik, a közönség szeretete a legnagyobb győzelem.