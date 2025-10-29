október 29., szerda

Sztárban Sztár All Stars

52 perce

Horváth Tamás és a következő nagy dobás: Alin Nicuta a reflektorfényben

Címkék#4S Street#Sztárban Sztár All Stars#közönség#Horváth Tamás

Vasárnap újabb meglepetés vár a Sztárban Sztár All Stars nézőire. Horváth Tamás bejelentette, hogy Alin Nicuta veszi át a stafétát, követve a múlt heti Jennifer Lopez-előadást. A rajongók már most biztatják a zenészt, hogy szárnyaljon a színpadon.

Duol.hu

A népszerű énekes ismét készen áll, hogy új oldalát mutassa meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán! Horváth Tamás bejelentette, hogy a vasárnapi adásban Alin Nicuta, a 4S Street frontemberének bőrébe bújik. A poszt alatti kommentáradatból jól látszik, mennyire lelkesek a rajongók: mindenki biztatja Tamást, sokan már most biztosak benne, hogy újra emlékezetes produkcióval rukkol elő vasárnap este.

Horváth Tamás
Horváth Tamás óriási sikert aratott a Natalia Oreiro karakterével, most kíváncsian várjuk mit alakít majd. 
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Múlt vasárnap Jennifer Lopez bőrébe bújt, és az alakításával elvarázsolta a közönséget – a rajongói kommentekből áradt a lelkesedés. A szakmai zsűri is állva tapsolta a teljesítményt, így a mérce ezúttal igazán magasra került.

Kíváncsian várjuk Horváth Tamás következő alakítását 

Most pedig új kihívás elé áll, Alin Nicuta, a 4S Street frontembere lesz, aki a rockzene világából lép a színpadra. A 2018-ban Gyergyószentmiklóson alakult zenekar nemcsak a rajongók szívét hódította meg: albumaik többszörös arany- és platinalemez minősítést kaptak, és számos szakmai díjat is bezsebeltek. Horváth Tamás most egy teljesen új oldalát mutathatja meg, és a közönség kíváncsian várja, milyen formában jelenik meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán.

