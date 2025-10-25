„Szőrös lábú Barbie” a Sztárban Sztárban? – Horváth Tamás fotója felrobbantotta a netet!

Gőzerővel zajlik a felkészülés a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars show-ra, ahol ezúttal Jennifer Lopez bőrébe bújik egy hazai sztár. Horváth Tamás most egy sokatmondó fotóval jelentkezett, amin rózsaszín magassarkút visel – a képhez pedig csak ennyit fűzött: „Pusztító lesz… előre is elnézést kérek..” – ezzel pillanatok alatt elárulta, hogy mennyire komolyan (és öniróniával) veszi a felkészülést.

Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adására készül, ahol Jennifer Lopez bőrébe bújik, már rózsaszín magassarkúban gyakorol

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Máris ellopta a show-t

Az énekes az elmúlt hetekben igazi átváltozóművészként bizonyított: legutóbb Eminemként rappelt a színpadon, előtte Jason Derulo mozdulatait és stílusát hozta elképesztő energiával. Most ismét női karaktert kapott, ami nem idegen számára, hiszen korábban már Natalia Oreiro szerepében is brillírozott. A rajongók kíváncsian várják, hogyan idézi meg ezúttal a latin dívát.

A nyáron Jennifer Lopez először koncertezett Budapesten, és nem is akárhogyan! Horváth Tamás feleségével, Andival együtt ott bulizott az MVM Dome közönségében, ahol a világsztár forró hangulatú, látványos show-val hódította meg a nézőket. Ki tudja, talán már ott ellesett néhány mozdulatot a dívától – most pedig eljött az idő, hogy a színpadon is megmutassa, mit tanult.

Horváth Tamás új posztja tarol

A fotó kommentáradatot indított el: volt, aki „szőrös lábú Barbie”-nak nevezte tréfásan, más megjegyezte: „Szólj Andinak, gyantázza le, úgy az igazi!” – de akadt, aki már most bizalmat szavazott neki: „Jó leszel, Tomi! Megy a szavazat!” Egy követő pedig praktikus tanáccsal is ellátta: „Sötét harisnya alatt nem látszik, ha nem akarod gyantázni.”

Az biztos, hogy vasárnap vidám és szórakoztató pillanatok várhatók a műsorban – és ha tényleg olyan pusztítást visz véghez, mint amilyet ígér, a közönség biztosan nem fog csalódni! Alig várjuk, hogy milyen lesz Horváth Tamás produkciója a Sztárban Sztár All Starsban!