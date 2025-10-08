34 perce
Hatalmas dobásra készül Horváth Tamás a vasárnapi show-ban
Újabb kihívás előtt áll a Sztárban Sztár All Stars egyik legnépszerűbb versenyzője. Horváth Tamás ezúttal Jason Derulo dalait és mozdulatait idézi meg a színpadon, látványos átalakulással.
Vasárnap ismét nagyot szól a Sztárban Sztár All Stars színpada. Horváth Tamás ezúttal újra bizonyíthat, hogy miért tartozik a műsor legizgalmasabb szereplői közé. A múlt héten az A-ha legendás frontembere, Morten Harket bőrébe bújt, és az ikonikus Take On Me című slágerrel aratott sikert.
Horváth Tamás újabb világsztár bőrébe bújik
Most azonban egy teljesen más karaktert hoz – Tamás a közösségi oldalán jelentette be, hogy ezúttal Jason Derulóként láthatják majd a nézők. A népszerű énekesnek nemcsak a hangját, de mozgáskultúráját is a világsztárhoz kell igazítania, így a vasárnapi show-ra látványos produkcióra számíthat a közönség.
Horváth Tamás korábban többször bizonyította, hogy bármilyen zenei műfajban otthonosan mozog, és minden héten új arcát mutatja meg a színpadon. A rajongók már most izgatottan várják, hogyan alakítja majd Jason Derulót. A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este újabb látványos show-val jelentkezik – és úgy tűnik, Horváth Tamás ismét mindent belead, hogy elvarázsolja a közönséget.
