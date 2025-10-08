Hatalmas dobásra készül Horváth Tamás a vasárnapi show-ban

Vasárnap ismét nagyot szól a Sztárban Sztár All Stars színpada. Horváth Tamás ezúttal újra bizonyíthat, hogy miért tartozik a műsor legizgalmasabb szereplői közé. A múlt héten az A-ha legendás frontembere, Morten Harket bőrébe bújt, és az ikonikus Take On Me című slágerrel aratott sikert.

Horváth Tamás most egy igazi nemzetközi popsztár, Jason Derulo bőrébe bújik

Horváth Tamás újabb világsztár bőrébe bújik

Most azonban egy teljesen más karaktert hoz – Tamás a közösségi oldalán jelentette be, hogy ezúttal Jason Derulóként láthatják majd a nézők. A népszerű énekesnek nemcsak a hangját, de mozgáskultúráját is a világsztárhoz kell igazítania, így a vasárnapi show-ra látványos produkcióra számíthat a közönség.

Horváth Tamás korábban többször bizonyította, hogy bármilyen zenei műfajban otthonosan mozog, és minden héten új arcát mutatja meg a színpadon. A rajongók már most izgatottan várják, hogyan alakítja majd Jason Derulót. A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este újabb látványos show-val jelentkezik – és úgy tűnik, Horváth Tamás ismét mindent belead, hogy elvarázsolja a közönséget.