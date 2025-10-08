október 8., szerda

Koppány névnap

+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új szerepben láthatják a nézők

1 órája

Hatalmas dobásra készül Horváth Tamás a vasárnapi show-ban

Címkék#világsztár#Jason Derulo#sztárban sztár#Horváth Tamás

Újabb kihívás előtt áll a Sztárban Sztár All Stars egyik legnépszerűbb versenyzője. Horváth Tamás ezúttal Jason Derulo dalait és mozdulatait idézi meg a színpadon, látványos átalakulással.

Duol.hu

Vasárnap ismét nagyot szól a Sztárban Sztár All Stars színpada. Horváth Tamás ezúttal újra bizonyíthat, hogy miért tartozik a műsor legizgalmasabb szereplői közé. A múlt héten az A-ha legendás frontembere, Morten Harket bőrébe bújt, és az ikonikus Take On Me című slágerrel aratott sikert. 

Horváth Tamás
Horváth Tamás most egy igazi nemzetközi popsztár, Jason Derulo bőrébe bújik
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás újabb világsztár bőrébe bújik

Most azonban egy teljesen más karaktert hoz – Tamás a közösségi oldalán jelentette be, hogy ezúttal Jason Derulóként láthatják majd a nézők. A népszerű énekesnek nemcsak a hangját, de mozgáskultúráját is a világsztárhoz kell igazítania, így a vasárnapi show-ra látványos produkcióra számíthat a közönség.

Horváth Tamás korábban többször bizonyította, hogy bármilyen zenei műfajban otthonosan mozog, és minden héten új arcát mutatja meg a színpadon. A rajongók már most izgatottan várják, hogyan alakítja majd Jason Derulót. A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este újabb látványos show-val jelentkezik – és úgy tűnik, Horváth Tamás ismét mindent belead, hogy elvarázsolja a közönséget.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu