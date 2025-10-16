1 órája
Horváth Tamás nem lassít – újabb ikonikus előadót idéz meg vasárnap
Még fel sem ocsúdott a közönség a múlt heti Deruló-show után, máris itt az újabb meglepetés! Horváth Tamás a Sztárban Sztár All Stars következő adásában a raplegenda Eminemet kelti életre a színpadon.
A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában minden szem rá szegeződött. Horváth Tamás Jason Derulóként tarolt, és nemcsak a közönség, hanem a zsűri is le volt nyűgözve a produkciójától. Az énekes az este legmagasabb pontszámát, azaz 40 pontot zsebelte be, ezzel meg is nyerte az adást, és biztosította helyét a következő show-ban.
Horváth Tamás újabb arcát mutatja meg
Most viszont újabb kihívás vár rá – Eminem bőrébe bújik vasárnap este. Az énekes a közösségi oldalán jelentette be a hírt, és ahogy mindig, most is hatalmas lelkesedéssel készül az új szerepre.
A rajongók ezúttal is izgatottan várják, hogyan hozza majd Horváth Tamás a raplegenda karakterét, hiszen a Derulo-produkció után az elvárások az egekben vannak. Egy biztos: ha valaki képes minden héten meglepni a közönséget, az ő.
