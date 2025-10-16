Horváth Tamás nem lassít – újabb ikonikus előadót idéz meg vasárnap

A Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában minden szem rá szegeződött. Horváth Tamás Jason Derulóként tarolt, és nemcsak a közönség, hanem a zsűri is le volt nyűgözve a produkciójától. Az énekes az este legmagasabb pontszámát, azaz 40 pontot zsebelte be, ezzel meg is nyerte az adást, és biztosította helyét a következő show-ban.

Horváth Tamás újabb arcát mutatja meg és most sem fél nagyot vállalni

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Most viszont újabb kihívás vár rá – Eminem bőrébe bújik vasárnap este. Az énekes a közösségi oldalán jelentette be a hírt, és ahogy mindig, most is hatalmas lelkesedéssel készül az új szerepre.

A rajongók ezúttal is izgatottan várják, hogyan hozza majd Horváth Tamás a raplegenda karakterét, hiszen a Derulo-produkció után az elvárások az egekben vannak. Egy biztos: ha valaki képes minden héten meglepni a közönséget, az ő.