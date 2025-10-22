október 22., szerda

Forró hangulat várható a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásban

Ezúttal egy igazi díva bőrébe bújik a Sztárban Sztár egyik legnépszerűbb versenyzője. Horváth Tamás Jennifer Lopezként hódít majd vasárnap este, és minden jel arra utal, hogy felejthetetlen produkcióra készül.

Varga Zsófia

A vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adás ismét látványos pillanatokat ígér a nézőknek. Horváth Tamás ezúttal Jennifer Lopez bőrébe bújik, és már most hatalmas várakozás övezi a szereplését. Az énekes az elmúlt hetekben igazi átváltozóművészként bizonyított: legutóbb Eminemként rappelt, előtte pedig Jason Derulo energikus mozdulatait hozta a színpadon. Most azonban ismét női karaktert kapott – korábban Natalia Oreiro szerepében brillírozott, így sokan kíváncsian várják, hogyan teljesít majd újra nőként a reflektorfényben.

Horváth Tamás
Horváth Tamás az előző adásban Eminemként varázsolta el a nézőket, várjuk mit hoz a folytatás
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás új szerepe mindenkit izgalomban tart

A bejelentés után pillanatok alatt ellepték a közösségi oldalát a rajongói kommentek: „Hú, az kemény! Jennifer olyan, mint egy dinamit, te meg szuperdinamit leszel!” – írta egyikük lelkesen. Mások az Oreiro-szereplésére utaltak: „Tomikám, Oreirót is szuperül hoztad, hidd el, ez is fog menni, bízok benned!” Volt, aki röviden, de annál őszintébben fogalmazott: „Hát ez nem lesz egyszerű, de sok sikert neked!”

A JLo-koncert után most maga válik dívává

Nem ez az első alkalom, hogy az énekes testközelből tapasztalhatta meg Jennifer Lopez energiáját. Nyáron ugyanis feleségével együtt ott bulizott az MVM Dome-ban, amikor a latin díva először koncertezett Budapesten. A show után Horváth Tamás elismeréssel beszélt JLo fellépéséről – nem kizárt, hogy már akkor ellesett tőle néhány ikonikus mozdulatot, amit most a Sztárban Sztár All Stars színpadán kamatoztat majd.

Horváth Tamás az utóbbi hetekben a műsor egyik legizgalmasabb és leglendületesebb versenyzőjévé nőtte ki magát, minden adásban meglepve a közönséget újabb oldalával. A vasárnapi show tehát nem ígér kevesebbet, mint egy igazi forró, táncos, latin energiával fűtött produkciót – a kérdés csak az, hogy JLo szerepében is sikerül-e elvarázsolnia a zsűrit és a nézőket.

 

 

