Horváth Jankó ismét színpadon a Szerencsekoncerteken!

A Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújulása alkalmából indította el országjáró, több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozatát, ami 2025 szeptemberében rajtolt el.

Duol.hu

A Szerencsekoncertek célja, hogy minél több helyre eljusson a jó hangulat és a közös élmény. A sorozat dorogi állomásán olyan ismert előadók léptek színpadra, mint Nótár Mary, Fásy Ádám, Péter Srámek, Roby Lakatos és természetesen Horváth Jankó a Digitál zenekarral. Jankó már nem először vesz részt a koncertsorozatban – most is hatalmas sikert aratott, és a közösségi oldalán egy fotót is megosztott a fellépésről. Jankó az országot járja a koncertsorozattal, és mindenhol hatalmas szeretettel fogadja a közönség.

Horváth Jankó
Horváth Jankó és a jókedv kéz a kézben jártak a Szerencsekoncerteken.
Forrás: Horváth Jankó Facebook-oldala

 

