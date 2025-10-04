Horváth Jankó ismét színpadon a Szerencsekoncerteken!

A Szerencsekoncertek célja, hogy minél több helyre eljusson a jó hangulat és a közös élmény. A sorozat dorogi állomásán olyan ismert előadók léptek színpadra, mint Nótár Mary, Fásy Ádám, Péter Srámek, Roby Lakatos és természetesen Horváth Jankó a Digitál zenekarral. Jankó már nem először vesz részt a koncertsorozatban – most is hatalmas sikert aratott, és a közösségi oldalán egy fotót is megosztott a fellépésről. Jankó az országot járja a koncertsorozattal, és mindenhol hatalmas szeretettel fogadja a közönség.

Horváth Jankó és a jókedv kéz a kézben jártak a Szerencsekoncerteken.

Forrás: Horváth Jankó Facebook-oldala