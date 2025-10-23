október 24., péntek

Zene, sztárok és fergeteges hangulat

7 órája

Horváth Jankó a közönség kedvence a Szerencsekoncerteken

Címkék#Digitál#Horváth Jankó#közönség

A Szerencsekoncertek ismét hatalmas bulit hozott a városok színpadára. Horváth Jankó és a Digitál együttes mindenhol fergeteges hangulatot teremtett, miközben olyan sztárokkal léptek együtt színpadra, mint Fásy Ádám és Peter Srámek.

Duol.hu

Horváth Jankó és a Digitál együttes továbbra is a Szerencsekoncertek egyik legnépszerűbb fellépője – és úgy tűnik, minden állomáson nagyot szólnak! A formáció olyan ismert előadókkal osztja meg a színpadot, mint Nótár Mary, Fásy Ádám, Kis Grófo, Peter Srámek és az ikonikus Apostol együttes. Ilyen volt Horváth Jankó fellépése a Szerencsekoncerteken! 

Horváth Jankó
Horváth Jankó Alsózsolcán
Forrás: Horváth Jankó Instagram

Horváth Jankó ismét elkápráztatta a közönséget

A nagyszabású koncertsorozat nemrég Dunaújvárosba is ellátogatott, ahol az Edda és a Mobilmánia hozta lázba a közönséget – erről portálunk is beszámolt korábban. A zenei karaván azonban továbbgurult, és Jankóék legutóbb Mezőkövesden és Alsózsolcán varázsoltak fergeteges hangulatot.

A zenész közösségi oldalán rendszeresen betekintést enged a turné pillanataiba: legutóbb mosolygós színpadi fotókat osztott meg, amelyek tanúsága szerint a közönség mindenütt imádja őket. Nem ez volt az első alkalom, hogy sztárokkal pózolt – korábban Kis Grófóval közös képet is posztolt, ami a VI. Békési Kolbászvigadalmon készült, és nagy sikert aratott a rajongók körében.

 

