Horváth Jankó a közönség kedvence a Szerencsekoncerteken

Horváth Jankó és a Digitál együttes továbbra is a Szerencsekoncertek egyik legnépszerűbb fellépője – és úgy tűnik, minden állomáson nagyot szólnak! A formáció olyan ismert előadókkal osztja meg a színpadot, mint Nótár Mary, Fásy Ádám, Kis Grófo, Peter Srámek és az ikonikus Apostol együttes. Ilyen volt Horváth Jankó fellépése a Szerencsekoncerteken!

Horváth Jankó Alsózsolcán

Forrás: Horváth Jankó Instagram

Horváth Jankó ismét elkápráztatta a közönséget

A nagyszabású koncertsorozat nemrég Dunaújvárosba is ellátogatott, ahol az Edda és a Mobilmánia hozta lázba a közönséget – erről portálunk is beszámolt korábban. A zenei karaván azonban továbbgurult, és Jankóék legutóbb Mezőkövesden és Alsózsolcán varázsoltak fergeteges hangulatot.

A zenész közösségi oldalán rendszeresen betekintést enged a turné pillanataiba: legutóbb mosolygós színpadi fotókat osztott meg, amelyek tanúsága szerint a közönség mindenütt imádja őket. Nem ez volt az első alkalom, hogy sztárokkal pózolt – korábban Kis Grófóval közös képet is posztolt, ami a VI. Békési Kolbászvigadalmon készült, és nagy sikert aratott a rajongók körében.