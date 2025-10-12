Horváth Jankó és Kis Grófo a kolbászvigadalmon

Horváth Jankó és a Digitál együttes a Szerencsekoncertek oszlopos fellépői. Olyan híres sztárokkal lépnek egy színpadra, mint Nótár Mary, Fásy Ádám, Kis Grófo, Peter Srámek és az Apostol együttes. Horváth Jankó a közösségi oldalán osztotta meg legújabb fotóját, amelyen Kis Grófóval pózol. A fénykép a VI. Békési Kolbászvigadalmon készült. Jankó kezében mikrofont is láthatunk, ami arra utal, hogy ő is színpadra léphetett a vigadalom során.

Forrás: Horváth Jankó Facebook-oldala

Horváth Jankó a Szerencsekoncertek világában

Korábban már szerkesztőségünk beszámoltunk róla, hogy Horváth Jankó közösségi oldalán megosztott néhány fotót a Szerencsekoncertekről. Legutóbb Schrick Boglárkával és Nánási Dorottyával, a Magyarok Világszépe 2025-ös, illetve 2023-as győzteseivel örökített meg egy képet.

A Szerencsekoncertek Dunaújvárosba érkezik a mai napon, ahol az Edda és a Mobilmánia lép majd a színpadra és felejthetetlen pillanatokra készülhet a közönség.