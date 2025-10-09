Magdi anyus Dunaújvárosban tetováltatott - videóval

A Barátok közt legendás Magdi anyusa most egy teljesen új oldalát mutatta meg a rajongóknak. Egy videóban Fodor Zsóka a tetoválások világáról osztja meg véleményét, és nehéz nem nevetni az aranyköpésein.

Fodor Zsóka beült a tetoválószékbe – és hatalmas poén lett a vége

Fotó: Shutterstock

„Amikor én fiatal voltam, nem tetováltattak ám a fiatalok” – kezdte nosztalgiázva, majd hozzátette: „Olyan szép bőrünk volt, minek firkálnánk össze?” és „Akkor mi felvettünk egy szép kis kosztümöt, fejünkbe nyomtunk egy csinos kis kalapot, így is tetszettünk ám a fiúknak.” A tetoválások korai „szinonimájaként” pedig a börtöntöltelékeket emlegette.

Fodor Zsóka legviccesebb húzása

A meglepetés akkor jön, amikor a beszélgetőpartnerhez fordul – és láss csodát, Zsóka maga a tetoválószékben ül! Ébner Róbert tetoválóművész, a dunaújvárosi Voodoo Tattoo tetoválószalon tulajdonosa éppen a karját varrja, miközben a színésznő izgatottan figyeli az alkotás folyamatát a videóban.

„Jajjj, de izgi!” – kiált fel, amikor Róbert közli, hogy elkészült a tetoválás. A tükörhöz sietve láthatjuk a végeredményt: a karján Várkonyi András, azaz Vili bácsi portréja díszeleg! A Barátok közt legendás párosa most Zsóka karján „tért vissza”, még ha a tetoválás valószínűleg csak ideiglenes is. Egy biztos: a humor és a nosztalgia itt kéz a kézben jár.

Jótékonyságból és jókedvből – Ébner Róbert újra példát mutat

Ébner Róert neve nem ismeretlen a helyiek számára: korábban is felhívta magára a figyelmet egy nem mindennapi kezdeményezéssel, amikor adománygyűjtő akciót indított egy súlyos balesetet szenvedett kamasz fiú hosszú rehabilitációjának támogatására. A közösség akkor is mellé állt, és példát mutatott összefogásból – most pedig egy újabb, ezúttal sokkal vidámabb projektben tűnik fel.