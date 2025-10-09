október 9., csütörtök

Tetkó, amit mindenki imád

32 perce

Magdi anyus Dunaújvárosban tetováltatott - videóval

Címkék#magdi anyus#Fodor Zsóka#tetoválás

A Barátok közt legendás párosa most újra összeállt – egy kicsit másképp. Fodor Zsóka karján ugyanis Várkonyi András portréja tűnt fel, méghozzá egy nagyon humoros videóban.

Duol.hu

A Barátok közt legendás Magdi anyusa most egy teljesen új oldalát mutatta meg a rajongóknak. Egy videóban Fodor Zsóka a tetoválások világáról osztja meg véleményét, és nehéz nem nevetni az aranyköpésein.

Fodor Zsóka
Fodor Zsóka beült a tetoválószékbe – és hatalmas poén lett a vége
Fotó: Shutterstock

„Amikor én fiatal voltam, nem tetováltattak ám a fiatalok” – kezdte nosztalgiázva, majd hozzátette: „Olyan szép bőrünk volt, minek firkálnánk össze?” és „Akkor mi felvettünk egy szép kis kosztümöt, fejünkbe nyomtunk egy csinos kis kalapot, így is tetszettünk ám a fiúknak.” A tetoválások korai „szinonimájaként” pedig a börtöntöltelékeket emlegette.

Fodor Zsóka legviccesebb húzása

A meglepetés akkor jön, amikor a beszélgetőpartnerhez fordul – és láss csodát, Zsóka maga a tetoválószékben ül! Ébner Róbert tetoválóművész éppen a karját varrja, miközben a színésznő izgatottan figyeli az alkotás folyamatát.

„Jajjj, de izgi!” – kiált fel, amikor Róbert közli, hogy elkészült a tetoválás. A tükörhöz sietve láthatjuk a végeredményt: a karján Várkonyi András, azaz Vili bácsi portréja díszeleg! A Barátok közt legendás párosa most Zsóka karján „tért vissza”, még ha a tetoválás valószínűleg csak ideiglenes is. Egy biztos: a humor és a nosztalgia itt kéz a kézben jár.

 

