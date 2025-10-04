Tortával és tapsviharral ünnepelték 4TRESS születésnapját

Különleges pillanatok színesítették a karádi koncertet: a dunaújvárosi előadó, 4TRESS születésnapja alkalmából tortát kapott rajongóitól.

4TRESS koncertje emlékezetes lett a tortás meglepetés miatt

A rapper közösségi oldalán osztotta meg a megható eseményt:

„Múlt héten töltöttem a 18-at, és a tegnapi koncertemen @kiskemi és kedves családja leptek meg a végén ezzel a bombával… Kétségtelenül a legőrültebbek vagytok, és hálásan köszönöm nektek!” – írta a posztban.

4TRESS rajongói nem aprózták el

4TRESS humorosan hozzátette, hogy a tortáról készült fotó már „egy oreóval hiányosabb”, mert épp nekiesett, amikor rájött, hogy ezt a pillanatot bizony meg kell örökíteni. A koncert után pedig már a következő nagy fellépésre készül: november 1-jén Budapesten, az Instantban láthatja a közönség, ahol főfellépőként áll majd színpadra egy „elég testes setlisttel”.

A dunaújvárosi előadó energikus stílusa és közvetlensége most is lenyűgözte a rajongókat – nem csoda, hogy a leglelkesebbek kilométereket utaznak, csak hogy ott lehessenek minden koncertjén.