Egy oreo hiányzik, de az élmény marad

1 órája

Tortával és tapsviharral ünnepelték 4TRESS születésnapját

Címkék#4TRESS#koncert#dunaújvárosi#rapper

Egy születésnap mindig különleges, de van, amikor a rajongók teszik igazán felejthetetlenné. Így történt ez 4TRESS esetében is, akit karádi koncertjén tortával és hatalmas szeretettel leptek meg a leglelkesebb követői.

Duol.hu

Különleges pillanatok színesítették a karádi koncertet: a dunaújvárosi előadó, 4TRESS születésnapja alkalmából tortát kapott rajongóitól.

4TRESS
4TRESS koncertje emlékezetes lett a tortás meglepetés miatt
Forrás: 4TRESS Facebook oldala

A rapper közösségi oldalán osztotta meg a megható eseményt:

„Múlt héten töltöttem a 18-at, és a tegnapi koncertemen @kiskemi és kedves családja leptek meg a végén ezzel a bombával… Kétségtelenül a legőrültebbek vagytok, és hálásan köszönöm nektek!” – írta a posztban.

4TRESS rajongói nem aprózták el

4TRESS humorosan hozzátette, hogy a tortáról készült fotó már „egy oreóval hiányosabb”, mert épp nekiesett, amikor rájött, hogy ezt a pillanatot bizony meg kell örökíteni. A koncert után pedig már a következő nagy fellépésre készül: november 1-jén Budapesten, az Instantban láthatja a közönség, ahol főfellépőként áll majd színpadra egy „elég testes setlisttel”.

A dunaújvárosi előadó energikus stílusa és közvetlensége most is lenyűgözte a rajongókat – nem csoda, hogy a leglelkesebbek kilométereket utaznak, csak hogy ott lehessenek minden koncertjén.

 

 

