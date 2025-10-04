1 órája
Tortával és tapsviharral ünnepelték 4TRESS születésnapját
Egy születésnap mindig különleges, de van, amikor a rajongók teszik igazán felejthetetlenné. Így történt ez 4TRESS esetében is, akit karádi koncertjén tortával és hatalmas szeretettel leptek meg a leglelkesebb követői.
Különleges pillanatok színesítették a karádi koncertet: a dunaújvárosi előadó, 4TRESS születésnapja alkalmából tortát kapott rajongóitól.
A rapper közösségi oldalán osztotta meg a megható eseményt:
„Múlt héten töltöttem a 18-at, és a tegnapi koncertemen @kiskemi és kedves családja leptek meg a végén ezzel a bombával… Kétségtelenül a legőrültebbek vagytok, és hálásan köszönöm nektek!” – írta a posztban.
4TRESS rajongói nem aprózták el
4TRESS humorosan hozzátette, hogy a tortáról készült fotó már „egy oreóval hiányosabb”, mert épp nekiesett, amikor rájött, hogy ezt a pillanatot bizony meg kell örökíteni. A koncert után pedig már a következő nagy fellépésre készül: november 1-jén Budapesten, az Instantban láthatja a közönség, ahol főfellépőként áll majd színpadra egy „elég testes setlisttel”.
A dunaújvárosi előadó energikus stílusa és közvetlensége most is lenyűgözte a rajongókat – nem csoda, hogy a leglelkesebbek kilométereket utaznak, csak hogy ott lehessenek minden koncertjén.
