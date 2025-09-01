szeptember 1., hétfő

Bájos videóklip Dunaújvárosból – Olivér énekel

A 7 éves Olivér bájos hangja most mindenkit elvarázsol. A felvételben Wittmann Gábor, a dunaújvárosi zenész édesapja is közreműködik a Halszámoló videóklipben.

Duol.hu

A videóklipben Olivér bájos hangja rögtön magával ragadja a nézőket. Wittmann Gábor édesapja és Poszt Péter közreműködésével kel életre a vidám dallam, így a felvétel egyszerre aranyos és fülbemászó, és nemcsak a család, hanem a város zenekedvelői is örömmel fogadták. A felvételben a dunaújvárosi zenész, Olivér édesapja is közreműködik a Halszámoló videóklipben. 

Wittmann Gábor
Wittmann Gábor közreműködésével készült a Halszámoló videóklip
Forrás: Youtube

A Halszámoló klip garantáltan mosolyt csal az arcokra – különösen azoknak, akik szeretik a gyerekek vidám előadását és a helyi tehetségek bátor zenei próbálkozásait.

 

A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
