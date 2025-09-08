Elstartolt a Sztárban Sztár All Stars: Veréb Tamás Horváth Tamás bőrébe bújt

Hatalmas lendülettel startolt a show új évada: rögtön az első adásban tizenkét énekes állt színpadra párbajban, és máris akadtak felejthetetlen pillanatok – valamint fájdalmas búcsúk. A Sztárban Sztár All Stars műsorát Till Attila vezeti a TV2 megújult stúdiójából, ahol a 24 sztár közül ezúttal az első 12 lépett színpadra. A zsűriben Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András foglalt helyet, valamint meglepetésvendégként csatlakozott hozzájuk a Hegyi doktorból ismert osztrák színész, Hans Sigl. Most pedig lássuk milyen volt Sztárban Sztár All Stars 2025 első adása!

Fotó: Mate Krisztian / Bors

Az est első fellépője Dér Heni volt, aki a The Cranberries Zombie című klasszikusával indította a show-t. Őt követte párbajban Király Viktor, aki Teddy Swims bőrébe bújt. A második párbajban Nagy Adri Connie Francis dalával lépett színpadra, míg Nótár Mary Cherként ragadott mikrofont.

Dunaújvárosi büszkeség a Sztárban Sztár All Stars-ban

Az adás egyik legizgalmasabb momentuma a dunaújvárosi Horváth Tamáshoz kötődött – még úgy is, hogy ezúttal nem lépett színpadra. A közönség soraiban ugyanis személyesen szurkolt annak, aki az ő dalát kapta meg: Veréb Tamás a Babám című slágert adta elő, teljesen az eredeti videóklip hangulatát megidézve. A produkció külön érdekessége, hogy Horváth Tamás nemcsak a gitárját és kabátját adta kölcsön a színpadra, hanem még feleségét, Péterfi Andit is – ő is szerepelt a műsorszám során, ezzel emelve annak hitelességét és színvonalát.

Veréb Tamás előadását a zsűri egyöntetű elismerése kísérte, ő pedig meghatottan köszönte meg Horváth Tamásnak, hogy „két legnagyobb kincsét” – a zenéjét és a szerelmét – is megkapta a produkcióhoz. Párbajpartnere, Kocsis Tibor Marilyn Monroe-ként állt színpadra, az ikonikus I Wanna Be Loved By You dallal.

A továbbiakban Wolf Kati Psota Irént formálta meg, Vásári André pedig a kazah világsztár, Dimash dalát vitte színpadra. Völgyi Zsuzsi Oszvald Marika örökzöldjével, a Délibábos Hortobágyon című dallal aratott sikert, míg Galambos Dorina a Dolly Roll Isztambulját hozta el. Az est utolsó párosában Freddie, Freddievel nézett farkasszemet, azaz Freddie Elton Johnként zongorázott és énekelt (Can You Feel the Love Tonight), majd Vavra Bence Freddie Mercury bőrébe bújt, és az A Kind of Magic című dalt idézte meg látványos show-val.