Őrületes átváltozások és izzó hangulat: ilyen volt a Sztárban Sztár harmadik show-ja

„Induljon a csoportos rangadók éjszakája!” – ezzel a mondattal robbantotta be Till Attila a Sztárban Sztár All Stars harmadik élő show-ját, amelyben minden eddiginél nagyobb téttel mérkőztek meg a sztárok.

Elképesztő átváltozások és váratlan kiesők a Sztárban Sztárban

Forrás: TV2

A verseny mostantól még izgalmasabb: a zsűri már pontoz is, akár 40 ponttal értékelve a produkciókat, miközben a nézők szavazatai is döntő szerepet kaptak. A nyolc továbbjutó énekes – Nótár Mary, Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Veréb Tamás, Vavra Bence, Freddie, Vásáry André és Király Viktor – két csoportkörben csapott össze egymással, ahol minden produkció után feszült várakozás következett.

A színpadon ismét fergeteges átváltozásoknak lehettünk tanúi: Vásáry André női szerepben brillírozott a Sabrina Boys című slágerrel, míg Völgyi Zsuzsi Kis Grófó bőrébe bújva hozta a mulatós bulihangulatot. Freddie Alex Warren egyik dalát énekelte el, Dér Heni Harangozó Teri legendás Mindenkinek van egy álma című slágerével varázsolta el a közönséget. Király Viktor Korda Györgyként lépett a színpadra, Vavra Bence Tom Odell-t alakította, Nótár Mary Little Richardként zongorázta végig a produkciót, míg Veréb Tamás a Måneskin frontembere, Damiano David bőrébe bújva robbantotta fel a színpadot.

A szabályok szerint a zsűri pontjai és a közönség voksai együtt döntöttek arról, ki kerül egyenes ágon a TOP12-be, és ki csúszik a vigaszágra. A második kör végére Dér Heni, Völgyi Zsuzsi, Freddie és Király Viktor találták magukat a veszélyzónában. A vigaszágas fordulóban mind a négyen újabb produkcióval bizonyíthattak – ám végül csak ketten mehettek tovább. A szerencse és a szavazatok ezúttal Dér Heni és Freddie mellett álltak, így nekik sikerült megkapaszkodniuk a versenyben.

A Sztárban Sztár All Stars színpadától viszont búcsúzni kellett Völgyi Zsuzsinak és Király Viktornak, akik megható pillanatokkal köszöntek el a nézőktől.

Az ország legnagyobb házibulija azonban nem lassít: jövő vasárnap újabb csoportos összecsapások jönnek, és a nézők már Horváth Tamásnak is szurkolhatnak. A tét egyre nagyobb, a hangulat pedig egyre forróbb – mindenki készülhet a következő fordulóra, mert a sztárok újabb elképesztő átalakulásokkal várják a közönséget.