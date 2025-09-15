szeptember 15., hétfő

Sztárban Sztár All Stars

1 órája

Kaukázusi medvéből latin díva: Horváth Tamás elkápráztatta a közönséget

Címkék#műsor#sztárban sztár#Horváth Tamás#párbaj#Natalia Oreiro

Vasárnap este ismét a zene és a show világa ragyogta be a képernyőt. A Sztárban Sztár All Stars második adásában 12 versenyző lépett színpadra, köztük a dunaújvárosi Horváth Tamás, aki különleges produkcióval varázsolta el a közönséget.

Varga Zsófia

Második adásához érkezett vasárnap este a TV2 showműsora, ahol ismét 12 versenyző állt színpadra, hogy bebizonyítsa: képes bármelyik sztár bőrébe bújni. Ezúttal is párokban mérték össze tudásukat a hírességek a Sztárban Sztár All Starsban, a győztesek biztos továbbjutást kaptak, míg a vesztesek a veszély- vagy a reményzónába kerültek. Az este különlegessége volt, hogy vendégzsűriként a Vad angyal sztárja, Natalia Oreiro foglalt helyet a zsűriben.

Sztárban Sztár
Horváth Tamás és Natalia Oreiro felejthetetlen pillanata a Sztárban Sztár All Starsban.
Fotó: Haticza Máté / Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Mikor a kaukázusi medve latin ritmusra táncol – Sztárban Sztár All Stars

Az egyik legjobban várt pillanat kétségkívül Horváth Tamáshoz kötődött. A dunaújvárosi énekes ezúttal magát Oreirót alakította, ami nem kis kihívás volt, hiszen a világsztár ott ült vele szemben a zsűriszékben. Till Attila műsorvezető is kiemelte: ilyen még sosem fordult elő, hogy valaki úgy adjon elő egy produkciót, hogy az eredeti előadó néhány méterre figyelje minden mozdulatát.

Tamás a kisfilmben őszintén mesélt arról, mennyit köszönhet a műsornak:
„Életem egyik legmeghatározóbb időszaka volt a Sztárban Sztár ötödik évada. Mindent a versenyért, és egy percig sem bántam. Ez indított el az úton, ezért végtelenül hálás vagyok.”

A felkészülésről is elárult egy humoros részletet:
„100%-ban komolyan veszem a feladatomat, mindent ki akarok hozni belőle. Jelenleg úgy mozgok, mint egy kaukázusi medve. Kaukázusi medvéből kell átalakulnom latin dívává.”

És sikerült az átalakulás: a színpadon Horváth Tamás igazi latin sztárként varázsolta el a közönséget. A produkció végén Natalia Oreiro állva tapsolt, majd felment Tamás mellé a színpadra. Ketten közösen énekelték el a Cambio Dolor egy részletét, ami az este egyik legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanata lett.

Elképesztő színpadi átalakulások és produkciók 

A többi párbaj is izgalmas volt: Mészáros Árpád Zsolt Kovács Kati legendás Rock and Roller számát adta elő, Vastag Csaba Charlie karakterét testesítette meg. Péterffy Lili Tarkanként, Kozma Orsi Édith Piafként küzdött a továbbjutásért. Janicsák Veca Sebestyén Mártát, Varga Viktor pedig Shaggyt formálta meg, Halastyák Fanni Nótár Maryként, Muri Enikő pedig Lovasi Andrásként lépett színpadra. Kállay-Saunders András Tina Turner, Szandi pedig Oláh Ibolya bőrébe bújt. A különböző előadók karakterei és stílusai közötti váltás gondoskodott a változatos, szórakoztató estéről.

A végére azonban négy versenyzőnek búcsúznia kellett: Kozma Orsi, Kállay-Saunders András, Muri Enikő és Pintér Tibor számára ért véget a verseny.

A következő adásban ismét az első rész szereplői lépnek színpadra, ezúttal négyes csoportokba rendezve – és akad majd olyan is, aki kétszer állhat a mikrofonhoz.

 

