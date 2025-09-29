A zsűri is csak ámult: Horváth Tamás olyat mutatott, amit senki nem várt

Újabb izgalmas estét hozott a TV2 műsora, ahol csoportokba rendeződve csaptak össze a versenyzők a negyedik élő show-ban. A közönség és a zsűri szavazatai után kiderült, kik folytathatják a versenyt a legjobb tizenkettőben. Köztük van a dunaújvárosi előadó, Horváth Tamás is. Lássuk milyen volt a Sztárban Sztár All Stars tegnapi esti adása!

Horváth Tamás ismét nagyot villantott a Sztárban Sztár színpadán

Fotó: Bánkúti Sándor

A Sztárban Sztár ezúttal is igazi átváltozás-cunamit hozott:

Szandi Jon Bon Joviként énekelt,

Péterffy Lili Lelle Pálya Beát idézte meg,

Vastag Csaba Szécsi Pálként hódított,

Varga Viktor Lenny Kravitzet hozta American Woman-nel,

Halastyák Fanni Amy Winehouse-t keltette életre,

Mészáros Árpád Zsolt a Hooligans frontemberét, Csipát alakította,

Janicsák Veca LP-ként adta elő a Lost on You-t,

míg Horváth Tamás a legendás Guns N’ Roses-frontember, Axl Rose bőrébe bújt.

Tomi nem is titkolta, mekkora kihívás volt ez számára: „Ez egy nagyon nagy hegy, amit meg kell mászni” – mondta. A színpadon tényleg mindent beleadott, futkározott, kereste a megfelelő hangokat, és megmutatta, hogy a lehetetlennek tűnő feladatokat is bevállalja, erre Hajós András humorosan célzott is.

A show azonban nem állt meg itt: a veszélyzónába kerülve újabb előadót kellett megszemélyesítenie, ezúttal Desht. Bár a „Kukásautó” elején meggyűlt a baja a hangutánzással, a „Vinnipunál” már teljesen ráérzett a stílusra, a zsűri pedig elismerően bólogatott. Lékai-Kiss Ramóna szerint akár a rapben is lenne keresnivalója, Liptai Claudia pedig kiemelte, mennyit fejlődött az első megszólalásához képest.

A végső szavazásban a nézők Horváth Tamást és Szandit mentették meg, így búcsúzott a színpadtól Varga Viktor és Halastyák Fanni. A dunaújvárosi énekes tehát tovább menetel, és jövő héten már a legjobb tizenkettőben láthatjuk új szerepben.

A top 12-ben ott lesz többek között Nótár Mary, Freddie, Vásáry André, Veréb Tamás, Vavra Bence és Janicsák Veca is – de számunkra a legfontosabb: Horváth Tamás ismét új bőrbe bújik, és minden bizonnyal megint nagyot fog villantani.