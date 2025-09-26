Horváth Jankó és a Magyarok Világszépe ragyogtak a velencei Szerencsekoncerten

A dunaújvárosi Horváth Jankó a Digitál Együttessel lépett színpadra Fásy Ádám társaságában. A Szerencsekoncerten Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, az Apostol együttes és Opitz Barbi is fellépett. Horváth Jankó a közösségi oldalán több képet is megosztott az estéről, köztük egy fotót, amelyen a puszaszabolcsi Schrick Boglárka, a Magyarok Világszépe idei győztese, valamint a 2023-as királynő, Nánási Dorottya is mosolyogva pózol mellette.

A kép a velencei Szerencsekoncerten készült, balról Nánási Dorottya, középen Horváth Jankó, jobbról pedig Schrick Boglárka látható.

Forrás: Horváth Jankó Facebook-oldala