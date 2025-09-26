szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatoslottó

1 órája

Horváth Jankó és a Magyarok Világszépe ragyogtak a velencei Szerencsekoncerten

Címkék#Nótár Mary#Magyarok Világszép#Schrick Boglárka#Digitál Együttes#Horváth Jankó#Dunaújváros

Szeptember 19-én igazi sztárparádé várta a közönséget a velencei Szerencsekoncerten.

Duol.hu

A dunaújvárosi Horváth Jankó a Digitál Együttessel lépett színpadra Fásy Ádám társaságában. A Szerencsekoncerten Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, az Apostol együttes és Opitz Barbi is fellépett. Horváth Jankó a közösségi oldalán több képet is megosztott az estéről, köztük egy fotót, amelyen a puszaszabolcsi Schrick Boglárka, a Magyarok Világszépe idei győztese, valamint a 2023-as királynő, Nánási Dorottya is mosolyogva pózol mellette.

Szerencsekoncert
A kép a velencei Szerencsekoncerten készült, balról Nánási Dorottya, középen Horváth Jankó, jobbról pedig Schrick Boglárka látható.
Forrás: Horváth Jankó Facebook-oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu