1 órája
Elképesztő árakon árulják a jegyeket – triplázik a Pamkutya a Dome-ban
Alig egy óra alatt elkapkodták az összes jegyet a jövő évi koncertre. A Pamkutya ezért triplázik, de közben horror árakon bukkantak fel a belépők.
Alig hirdették meg a 2026. március 13-i MVM Dome-koncertet, a jegyek pillanatok alatt elkeltek – a Pamkutya-rajongók öröme viszont gyorsan elpárolgott, amikor megjelentek a jegyüzérek, írja a borsonline.hu. Egyesek 100–200 ezer forintot, mások pedig egymillió feletti összeget kérnek egyetlen belépőért.
A példátlan érdeklődés miatt a testvérpár nem hagyta hoppon a rajongókat: bejelentették, hogy „tripláznak” a Dome-ban. A harmadik koncert jegyei szeptember 22. hétfő 14:00 órától lesznek elérhetők. A formáció hivatalos TikTok-oldalán így reagált a kialakult helyzetre:
Konkrétan nem jutunk szóhoz! Kevesebb mint egy óra alatt elkapkodtátok az összes jegyet az első koncertre, ekkora érdeklődést még nem tapasztalt a jegyoldal soha!
A Pamkutya történelmet ír
A Pamkutyát 2010-ben indították Osbáth Márk és Osbáth Norbert, vagyis Pista és Béla. A duó paródiáival – többek között a Rakpart, a Gangnam Style vagy a Valami van a levegőben feldolgozásaival – villámgyorsan a legnépszerűbb hazai YouTube-csatornák közé emelkedett. Később saját dalaikkal is bizonyítottak: a Testvérem, a Rapper leszek én vagy éppen az Aranybulla már önálló slágerekként taroltak a listákon.
A Dome-koncerteken minden bizonnyal egyszerre idézik majd meg a régi paródiák világát és hozzák el saját szerzeményeiket is. Az viszont már most látszik: a Pamkutya története a YouTube-videóktól a stadionokig ível, a triplázás pedig újabb mérföldkő lesz mind a zenekar, mind a rajongók életében.