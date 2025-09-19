szeptember 19., péntek

Felrobbant az internet

Elképesztő árakon árulják a jegyeket – triplázik a Pamkutya a Dome-ban

Alig egy óra alatt elkapkodták az összes jegyet a jövő évi koncertre. A Pamkutya ezért triplázik, de közben horror árakon bukkantak fel a belépők.

Duol.hu

Alig hirdették meg a 2026. március 13-i MVM Dome-koncertet, a jegyek pillanatok alatt elkeltek – a Pamkutya-rajongók öröme viszont gyorsan elpárolgott, amikor megjelentek a jegyüzérek, írja a borsonline.hu. Egyesek 100–200 ezer forintot, mások pedig egymillió feletti összeget kérnek egyetlen belépőért.

Pamkutya
Újabb koncertet hirdetett a Pamkutya
Forrás: Pamkutya Facebook oldala

A példátlan érdeklődés miatt a testvérpár nem hagyta hoppon a rajongókat: bejelentették, hogy „tripláznak” a Dome-ban. A harmadik koncert jegyei szeptember 22. hétfő 14:00 órától lesznek elérhetők. A formáció hivatalos TikTok-oldalán így reagált a kialakult helyzetre:

Konkrétan nem jutunk szóhoz! Kevesebb mint egy óra alatt elkapkodtátok az összes jegyet az első koncertre, ekkora érdeklődést még nem tapasztalt a jegyoldal soha!

A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A KONCERTRŐL: Jegyértékesítés kezdete: szeptember. 17. 14:00 Jegyek: https://smg.funcode.hu/events/129809 (kattintható link a bio-ban) - A jegyértékesítés kezdetekor sorban állás, várakozás várható a weboldalon - Értékesítés csak online történik, ezen a linken - Egyszerre maximum 5db jegy vásárolható. - Beléptetés, állóhely korhatár pontos szabályai, 16 éven aluliakra vonatkozó szabályok szintén a linken taláhatóak részletesen, ha legörgettek Ha probléma van a jegyértékesítéssel, vagy kérdésed van, kérlek ne nekünk írj, nem tudunk segíteni, hanem keresd a funcode.hu ügyfélszolgálatát: [email protected] Mi már nagyon izgatottan várjuk a holnapot, reméljük ti is! 🙂

A Pamkutya történelmet ír

A Pamkutyát 2010-ben indították Osbáth Márk és Osbáth Norbert, vagyis Pista és Béla. A duó paródiáival – többek között a Rakpart, a Gangnam Style vagy a Valami van a levegőben feldolgozásaival – villámgyorsan a legnépszerűbb hazai YouTube-csatornák közé emelkedett. Később saját dalaikkal is bizonyítottak: a Testvérem, a Rapper leszek én vagy éppen az Aranybulla már önálló slágerekként taroltak a listákon.

A Dome-koncerteken minden bizonnyal egyszerre idézik majd meg a régi paródiák világát és hozzák el saját szerzeményeiket is. Az viszont már most látszik: a Pamkutya története a YouTube-videóktól a stadionokig ível, a triplázás pedig újabb mérföldkő lesz mind a zenekar, mind a rajongók életében.

 

 

