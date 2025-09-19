MistyChristy: Karma és dallamos varázslat Dunaújvárosból

Dunaújváros zenei életében újabb izgalmas időszak bontakozik ki. A helyi előadó, Futó-Mészáros Krisztina, művésznevén MistyChristy, pár hónapja jelentette meg legújabb albumát, a Karma-t. Az együttes tavaly december óta fáradhatatlanul dolgozik, és az áprilisi megjelenés bizonyítja, hogy a csapat magasra tette a lécet.

MistyChristy október 24-én élőben!

Forrás: MistyChristy Facebook oldala

Karma és koncert: MistyChristy új dalai életre kelnek

A Karma dalait nemcsak stúdióban rögzítették, hanem stílusos stúdiókoncert formájában is, ráadásul az elmúlt hónapokban több akusztikus feldolgozás és örök kedvenc kapott új életet, így a rajongók igazán sokszínű élményre számíthatnak. Külön figyelemre méltó a Holnapután örökké című számhoz készült klip, amelyet Dunaújváros ikonikus helyszínén, a Dunaújvárosi Egyetem előtt, a Dr. Molnár László Emlékparkban forgattak.

Az új dalok és vizuális anyagok mellett a rajongók élőben is találkozhatnak az együttes tagjaival: MistyChristy október 24-én először lép fel a Kaptár színpadán, ahol a Névtelen Utca is színpadra lép. Ez a koncert kiváló alkalom arra, hogy a közönség közelebb kerüljön a dunaújvárosi zenei tehetséghez, és testközelből élvezze az új album slágereit.