1 órája
MistyChristy: Karma és dallamos varázslat Dunaújvárosból
Dunaújváros zenei palettája új színt kapott. MistyChristy legújabb albumával, a Karma-val és a közelgő októberi koncerttel ismét bizonyítja, hogy a helyi zene él és virágzik.
Dunaújváros zenei életében újabb izgalmas időszak bontakozik ki. A helyi előadó, Futó-Mészáros Krisztina, művésznevén MistyChristy, pár hónapja jelentette meg legújabb albumát, a Karma-t. Az együttes tavaly december óta fáradhatatlanul dolgozik, és az áprilisi megjelenés bizonyítja, hogy a csapat magasra tette a lécet.
Karma és koncert: MistyChristy új dalai életre kelnek
A Karma dalait nemcsak stúdióban rögzítették, hanem stílusos stúdiókoncert formájában is, ráadásul az elmúlt hónapokban több akusztikus feldolgozás és örök kedvenc kapott új életet, így a rajongók igazán sokszínű élményre számíthatnak. Külön figyelemre méltó a Holnapután örökké című számhoz készült klip, amelyet Dunaújváros ikonikus helyszínén, a Dunaújvárosi Egyetem előtt, a Dr. Molnár László Emlékparkban forgattak.
Az új dalok és vizuális anyagok mellett a rajongók élőben is találkozhatnak az együttes tagjaival: MistyChristy október 24-én először lép fel a Kaptár színpadán, ahol a Névtelen Utca is színpadra lép. Ez a koncert kiváló alkalom arra, hogy a közönség közelebb kerüljön a dunaújvárosi zenei tehetséghez, és testközelből élvezze az új album slágereit.
Futó-Mészáros Krisztina számára a boldogságot a zene hozta meg