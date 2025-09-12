Kiss Péter és olasz barátai felejthetetlen estét varázsoltak Kulcson

Vasárnap este különleges hangulat töltötte be a kulcsi Hajóállomás Vendégház udvarát: a Jazz P’Art Egyesület koncertsorozatának idei legnagyobb szabású eseményére gyűlt össze a közönség. A szervezők beszámolója szerint rekordszámú, 250 néző hallgatta végig a baracsi származású Kiss Péter harmonikaművész és firenzei barátainak felejthetetlen előadását.

Zenével utazni, több mint 250 ember volt kíváncsi Kiss Péter felemelő koncertjére.

Forrás: Kiss Péter Facebook oldala

Mediterrán szenvedély és balkáni ritmusok Kiss Péter és barátai tolmácsolásában

A koncert nemcsak a közönség számában, hanem a hangulatban is kiemelkedett: a zenészek mediterrán szenvedélyt, balkáni ritmusokat, francia sanzonokat és magyar dallamokat ötvöztek egy estére. A közönség valóban egy „hangokon átívelő világkörüli útra” indult, ahogy azt a szervezők megfogalmazták posztjukban.

Kiss Péter a koncert után közösségi oldalán osztotta meg gondolatait:

„Felemelő érzés belegondolni, hogy a három koncert alatt összességében több mint félezer ember volt kíváncsi rám és az olasz barátaimra, több mint félezer ember élhette át az olasz életérzést, és több mint félezer ember jelenlétével támogatta az élőzenét – azt gondolom, hogy sosem fogjuk elfelejteni ezeket a pillanatokat. Grazie ancora!”