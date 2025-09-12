szeptember 12., péntek

Mária névnap

25°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hangokon átívelő világkörüli utazás

46 perce

Kiss Péter és olasz barátai felejthetetlen estét varázsoltak Kulcson

Címkék#Kiss Péter#harmonikaművész#közönség#zenész

A kulcsi nyár egyik legszebb estéje volt a vasárnapi koncert. Kiss Péter harmonikaművész játékában a mediterrán napfény, a francia sanzon finomsága és a magyar dallamok lelkisége találkozott.

Duol.hu

Vasárnap este különleges hangulat töltötte be a kulcsi Hajóállomás Vendégház udvarát: a Jazz P’Art Egyesület koncertsorozatának idei legnagyobb szabású eseményére gyűlt össze a közönség. A szervezők beszámolója szerint rekordszámú, 250 néző hallgatta végig a baracsi származású Kiss Péter harmonikaművész és firenzei barátainak felejthetetlen előadását.

Kiss Péter
Zenével utazni, több mint 250 ember volt kíváncsi Kiss Péter felemelő koncertjére.
Forrás: Kiss Péter Facebook oldala

Mediterrán szenvedély és balkáni ritmusok Kiss Péter és barátai tolmácsolásában

A koncert nemcsak a közönség számában, hanem a hangulatban is kiemelkedett: a zenészek mediterrán szenvedélyt, balkáni ritmusokat, francia sanzonokat és magyar dallamokat ötvöztek egy estére. A közönség valóban egy „hangokon átívelő világkörüli útra” indult, ahogy azt a szervezők megfogalmazták posztjukban.

Kiss Péter a koncert után közösségi oldalán osztotta meg gondolatait:
„Felemelő érzés belegondolni, hogy a három koncert alatt összességében több mint félezer ember volt kíváncsi rám és az olasz barátaimra, több mint félezer ember élhette át az olasz életérzést, és több mint félezer ember jelenlétével támogatta az élőzenét – azt gondolom, hogy sosem fogjuk elfelejteni ezeket a pillanatokat. Grazie ancora!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu