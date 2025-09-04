szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene és lélek találkozása

1 órája

Ünnepi dallamok Dunaföldváron: az Idősek Világnapját különleges műsor színesíti

Címkék#Kiss Péter#Farkas Erik#program#harmonikaművész#térség

A Dunaföldvári Művelődési Központ ad otthont az Idősek Világnapja ünnepségének október első napján. A rendezvényen Kiss Péter baracsi harmonikaművész és Farkas Erik színművész gondoskodnak a hangulatról.

Duol.hu

Október 1-jén, szombaton 14 órától a Dunaföldvári Művelődési Központban különleges programmal ünneplik az Idősek Világnapját. Az esemény nemcsak a város szépkorúinak szól, hanem mindenkinek, aki szeretne egy tartalmas, zenében és élményekben gazdag délutánt eltölteni. A rendezvényt Lipták Tamás alpolgármester köszöntője nyitja meg, majd színpadra lépnek az est főszereplői: Farkas Erik színművész és Kiss Péter harmonikaművész. „Mi muzsikus lelkek” címmel közös műsorral készülnek, amelyben a zene és az előadóművészet különleges találkozása ígér felejthetetlen élményt a közönségnek.

Kiss Péter
Kiss Péter és Farkas Erik közös estje színesíti az Idősek Világnapját Dunaföldváron

Kiss Péter - baracsi művész lép fel Dunaföldváron

Külön öröm a térség számára, hogy a harmonikaművész Kiss Péter baracsi származású, így hazai pályán mutathatja meg tehetségét. Játéka nemcsak technikai tudásról, hanem szenvedélyről és lélekről is árulkodik – éppen az a fajta muzikalitás, amely minden korosztályt képes megszólítani.

Az Idősek Világnapja Dunaföldváron tehát nem csupán egy ünnep, hanem egy közösségi élmény is, amelyben a zene és az együttlét öröme egyszerre kap főszerepet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu