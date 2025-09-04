Ünnepi dallamok Dunaföldváron: az Idősek Világnapját különleges műsor színesíti

Október 1-jén, szombaton 14 órától a Dunaföldvári Művelődési Központban különleges programmal ünneplik az Idősek Világnapját. Az esemény nemcsak a város szépkorúinak szól, hanem mindenkinek, aki szeretne egy tartalmas, zenében és élményekben gazdag délutánt eltölteni. A rendezvényt Lipták Tamás alpolgármester köszöntője nyitja meg, majd színpadra lépnek az est főszereplői: Farkas Erik színművész és Kiss Péter harmonikaművész. „Mi muzsikus lelkek” címmel közös műsorral készülnek, amelyben a zene és az előadóművészet különleges találkozása ígér felejthetetlen élményt a közönségnek.

Kiss Péter és Farkas Erik közös estje színesíti az Idősek Világnapját Dunaföldváron

Kiss Péter - baracsi művész lép fel Dunaföldváron

Külön öröm a térség számára, hogy a harmonikaművész Kiss Péter baracsi származású, így hazai pályán mutathatja meg tehetségét. Játéka nemcsak technikai tudásról, hanem szenvedélyről és lélekről is árulkodik – éppen az a fajta muzikalitás, amely minden korosztályt képes megszólítani.

Az Idősek Világnapja Dunaföldváron tehát nem csupán egy ünnep, hanem egy közösségi élmény is, amelyben a zene és az együttlét öröme egyszerre kap főszerepet.