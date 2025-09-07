szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egy este, két virtuóz

1 órája

Harmonika és blockflöte találkozása Budapesten

Címkék#Kiss Péter#Szurasenkó Dániel#koncert#harmonika#repertoár

Szeptember 23-án Budapesten a zene szerelmesei igazi csemegére számíthatnak. Kiss Péter és Szurasenkó Dániel közös koncertje a harmonika és a blockflöte világába kalauzolja a közönséget. A dallamok között klasszikusok, szenvedélyes tangók és vidám klezmer-művek csendülnek fel, minden korosztály örömére.

Duol.hu
Harmonika és blockflöte találkozása Budapesten

Forrás: Kiss Péter Facebook oldala

Fotó: Szili Tamas

Igazi zenei csemegére készülhet a közönség szeptember 23-án Budapesten, az RS9+ Vallai kertben. A színpadon két kivételes művész találkozik: Szurasenkó Dániel blockflöte-virtuóz és Kiss Péter harmonikaművész. A baracsi származású Kiss Péter különösen közel állhat a helyiek szívéhez, hiszen tehetségével már számos alkalommal bizonyította, hogy a harmonika nemcsak hangszer, hanem szenvedély és élményforrás is a kezében.

Kiss Péter
Kiss Péter harmonikázik, Szurasenkó Dániel fuvolázik – felejthetetlen est lesz Budapesten
Fotó: Szurasenkó Dániel / Forrás: Kiss Péter Facebook oldala

Virtuózok a színpadon: Kiss Péter és Szurasenkó Dániel koncertje

A koncert repertoárja igazi utazás lesz: a klasszikus dallamoktól a szenvedélyes tangón át a vidám klezmerig minden műfaj helyet kap. A két előadó virtuozitása és közös játéka garantálja, hogy a közönség felejthetetlen zenei élménnyel gazdagodjon.

Aki szeptember 23-án 19 órakor ellátogat a budapesti Rumbach Sebestyén utca 10. szám alatti RS9+ Vallai kertbe, egy különleges est részese lehet – ahol a baracsi gyökerekkel rendelkező Kiss Péter és Szurasenkó Dániel közösen bizonyítják, hogy a zene valóban nem ismer határokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu