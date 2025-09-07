1 órája
Harmonika és blockflöte találkozása Budapesten
Szeptember 23-án Budapesten a zene szerelmesei igazi csemegére számíthatnak. Kiss Péter és Szurasenkó Dániel közös koncertje a harmonika és a blockflöte világába kalauzolja a közönséget. A dallamok között klasszikusok, szenvedélyes tangók és vidám klezmer-művek csendülnek fel, minden korosztály örömére.
Forrás: Kiss Péter Facebook oldala
Fotó: Szili Tamas
Igazi zenei csemegére készülhet a közönség szeptember 23-án Budapesten, az RS9+ Vallai kertben. A színpadon két kivételes művész találkozik: Szurasenkó Dániel blockflöte-virtuóz és Kiss Péter harmonikaművész. A baracsi származású Kiss Péter különösen közel állhat a helyiek szívéhez, hiszen tehetségével már számos alkalommal bizonyította, hogy a harmonika nemcsak hangszer, hanem szenvedély és élményforrás is a kezében.
Virtuózok a színpadon: Kiss Péter és Szurasenkó Dániel koncertje
A koncert repertoárja igazi utazás lesz: a klasszikus dallamoktól a szenvedélyes tangón át a vidám klezmerig minden műfaj helyet kap. A két előadó virtuozitása és közös játéka garantálja, hogy a közönség felejthetetlen zenei élménnyel gazdagodjon.
Aki szeptember 23-án 19 órakor ellátogat a budapesti Rumbach Sebestyén utca 10. szám alatti RS9+ Vallai kertbe, egy különleges est részese lehet – ahol a baracsi gyökerekkel rendelkező Kiss Péter és Szurasenkó Dániel közösen bizonyítják, hogy a zene valóban nem ismer határokat.