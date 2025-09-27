Egy est, ahol a harmonika és a citera közösen mesél történeteket

Különleges hangulatú koncertre várják az érdeklődőket szeptember 28-án, vasárnap 17 órától a Pusztaföldvári Evangélikus Templomban. A rendezvényen a baracsi származású, jelenleg Firenzében tanuló fiatal harmonikaművész, Kiss Péter lép színpadra, aki nemcsak tehetségével, hanem személyes kötődése révén is közel áll a településhez: dédapja, Szentpáli Pál egykor a község lelkésze volt.

Kiss Péter és Nagy Ádám koncertje egyedülálló élményt ígér

Forrás: Kiss Péter Facebook oldala

A koncert igazi zenei csemegét ígér, hiszen Péterhez csatlakozik Nagy Ádám, a fiatal népzenész és néprajzi kutató, aki citerán kíséri majd. A két hangszer – a harmonika és a citera – különleges találkozása ritkán hallható párosítást kínál, amely különösen izgalmas élményt adhat a neogótikus templom falai között.

Az eseményt a szervezők így ajánlják: „Több szempontból is különleges estre várunk mindenkit. Kiss Péter elfogadta meghívásunkat, és a tavalyi év után ismét templomunkban koncertezik. És ha már itt lesz, maga mellé veszi a fiatal földvári népzenészt, hogy bemutassák, mi történik, ha a harmonikával együtt egy citera is megszólal a falak között.”