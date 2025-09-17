szeptember 17., szerda

Fergeteges buli várható

1 órája

Robban a Kaptár: érkezik a Junkies!

Címkék#junkies#koncert#énekes#Szekeres András#lemez

A Kaptár Music Pub szeptember végén igazi zenei csemegével készül. A Junkies koncertje garantáltan megmozgatja a város rockkedvelőit.

Duol.hu

Hosszabb kihagyás után ismét Dunaújvárosban lép színpadra a hazai rockszíntér egyik meghatározó együttese. A Junkies szeptember 27-én a Kaptár Music Pubban ad koncertet, ahol a vendégzenekar a From the Sky lesz. A dunaújvárosi közönség számára a buli különösen izgalmas, hiszen a frontember, Szekeres András maga is városunkhoz kötődik.

Junkies
Forrás: Junkies Facebook oldala

Új lemezzel jelentkezett a Junkies frontembere

Az együttes háza tájáról ráadásul friss hír is érkezett: Szekeres András „A kedvenc 10” címmel egy igazán személyes hangvételű szerzői albummal jelentkezett. A lemezen tíz dal kapott helyet pályafutásának különböző időszakaiból: öt Junkies-szám mellett két Stereomilk-dal, két szólódal és egy teljesen új szerzemény is hallható, mindegyik egyszál zongorára és énekhangra áthangszerelve. A koncepcióhoz a régi alkotótárs, Tempfli Erik nyújtott segítséget.

Az albumról így mesélt az énekes közösségi oldalán:
„Ez egy szerzői lemez, csak olyan dalok szerepelnek rajta, amelyeknek vagy a szövegét, vagy a zenéjét én írtam - egyedül vagy társak segítségével. Próbáltam úgy válogatni, hogy minél nagyobb időintervallumot át tudjak fogni, illetve az is szempont volt, hogy a kedvenceim kerüljenek az albumra. Régi tervem volt, hogy készítek Erikkel egy egyszál zongorás lemezt, pontosan azért, mert vallom, hogy egy jó dal akár egyetlen hangszerrel - zongorával vagy gitárral - is jó dal. És Erik teljesen más hangulatba tud elvinni egy-egy dalt…”

A dunaújvárosi koncert tehát nemcsak egy újabb pörgős Junkies-buli lesz, hanem jó alkalom arra is, hogy a közönség közelebb kerüljön a zenekar frontemberének új zenei világához.

 

