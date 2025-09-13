Horváth Tominak köszönhetjük a TV2 sikerműsorát? Videón a nagy vallomás

Az énekes számára különleges pillanat közeleg. Horváth Tamás vasárnap lép színpadra a Sztárban Sztár All Stars új évadában. A produkcióról készült videóban arról mesélt, hogy az ötlet, amely most valóra vált, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott egy beszélgetés során.

Egy beszélgetésből lett valóság: Horváth Tamás a versenyzők között

Horváth Tamás nagy titkot árult el a Sztárban Sztár All Stars előtt

„Amikor véget ért az ötödik évad, a feleségemmel beszélgettük egy este, milyen jó lenne, ha egyszer a győztesek vívnának meg egymással. Ez 2017-ben volt, és amikor pár éve hallottuk, hogy tényleg lesz egy All Stars, ahol a legjobbak küzdenek meg egymással, egyből felcsillant a szemem. Az, hogy most itt ülök, szerintem sorsszerű” – fogalmazott az énekes.

Horváth Tamás tehát nemcsak versenyzőként, hanem egy régi álom beteljesüléseként készül a vasárnapi fellépésre. A nézők pedig ismét láthatják, hogyan áll helyt a tehetséges dunaújvárosi előadó a legjobbak között.