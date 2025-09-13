szeptember 13., szombat

A győztesek csatája

27 perce

Horváth Tominak köszönhetjük a TV2 sikerműsorát? Videón a nagy vallomás

Vasárnap ismét a Sztárban Sztár színpadára figyel az ország. Horváth Tamás úgy érzi, sorsszerű, hogy most, évekkel egy régi beszélgetés után valóra válik az álma.

Duol.hu

Az énekes számára különleges pillanat közeleg. Horváth Tamás vasárnap lép színpadra a Sztárban Sztár All Stars új évadában. A produkcióról készült videóban arról mesélt, hogy az ötlet, amely most valóra vált, már évekkel ezelőtt megfogalmazódott egy beszélgetés során.

Horváth Tamás
Egy beszélgetésből lett valóság: Horváth Tamás a versenyzők között

 

Horváth Tamás nagy titkot árult el a Sztárban Sztár All Stars előtt

„Amikor véget ért az ötödik évad, a feleségemmel beszélgettük egy este, milyen jó lenne, ha egyszer a győztesek vívnának meg egymással. Ez 2017-ben volt, és amikor pár éve hallottuk, hogy tényleg lesz egy All Stars, ahol a legjobbak küzdenek meg egymással, egyből felcsillant a szemem. Az, hogy most itt ülök, szerintem sorsszerű” – fogalmazott az énekes.

Horváth Tamás tehát nemcsak versenyzőként, hanem egy régi álom beteljesüléseként készül a vasárnapi fellépésre. A nézők pedig ismét láthatják, hogyan áll helyt a tehetséges dunaújvárosi előadó a legjobbak között.

 

