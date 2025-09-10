szeptember 10., szerda

Ráadásul élőben figyeli majd

1 órája

Nem titok többé: kiderült, kinek a bőrébe bújik Horváth Tamás vasárnap

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#magassarkú#énekes#Horváth Tamás

Egy vörös fűző után most újabb kiegészítőt próbált fel a dunaújvárosi énekes. Horváth Tamás ezúttal tűsarkút kapott feleségétől, amiben táncra is perdült.

Duol.hu

Az énekes nem bízza a véletlenre a felkészülést a Sztárban Sztár All Stars első fellépésére! Horváth Tamás a vasárnap áll először színpadra a Sztárban Sztár All Stars idei évadában, és most végre kiderült, melyik világsztárt alakítja majd. Az énekes saját közösségi oldalán árulta el a titkot:
„S hogy ki leszek a hétvégén? Nem más, mint Natalia Oreiro! A magassarkú hagyján, de hogy élőben nézi majd végig a produkcióm… Na az elképesztő.” – írta.

Horváth Tamás
Horváth Tamás: "A pillanat, amikor rájössz, hogy a vasárnapi produkcióhoz nem elég a jó hang… stabil bokára is szükség van" 
Forrás: Horváth Tamás TikTok

A dunaújvárosi énekes felesége, Andi nemrég adott neki egy igazi nőies darabot, és Tamás olyan rutinnal kezdett el táncolni benne, mintha mindig is így csinálta volna. Csak egyszer billent meg, de esés helyett inkább mosolyogva, laza mozdulatokkal folytatta a koreográfiát.

@horvathtamasmusic

Magassarkú… és az a bajusz…😆👌

♬ Scary strings with a sense of tension for horror - Tansa

Horváth Tamás tűsarkúban gyakorol a Sztárban Sztárra

A rögtönzött videót a rajongók is imádják, és persze záporoznak a humoros kommentek:

„Ügyes! Tudja, hogy nem szabad a sarokra lépni.”

„Elájulok, óriási! Ügyesebb, mint sok nő.”

„Jobban mozogsz benne, mint ahogy én lépek kettőt.”

„És nem jön zavarba, ha megbotlik. Sok sikert a gyakorláshoz!”

Úgy tűnik, hogy Tamás már most bebizonyította: ha kell, tűsarkúban is simán meghódítja a közönséget – és ki tudja, vasárnap este még milyen meglepetés vár ránk!

@horvathtamasmusic

S hogy ki leszek a hétvégén? Nem más mint Natalia Oreiro! A magassarkú hagyján, dehogy élőben nézi majd végig a produkcióm… Na az elképesztő😁❤️🙏

♬ Puro Latino - Mpax & Fresh EP

 

