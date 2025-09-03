szeptember 4., csütörtök

Messze még az év vége

1 órája

Horváth Tamás nyara: teltház, új dalok és végtelen rajongói szeretet

Címkék#élmény#koncertsorozat#Horváth Tamás#nyár#művész

A nyár sosem volt ennyire hangos és színes. Horváth Tamás teltházas koncerttel, új dalokkal és rengeteg rajongói szeretettel zárta a szezonját.

Duol.hu

Dunaújvárosi származású énekes idén igazán emlékezetes nyarat tudhat maga mögött. A nyár csúcspontja a jubileumi, teltházas Parkos koncert volt, de a rajongók a több mint 30 állomásos turné során is rengeteg felejthetetlen élményt élhettek át Horváth Tamással.

Horváth Tamás
Nyári sikerek és új dalok: Horváth Tamás még mindig szárnyal
Forrás: Horváth Tamás Instagram 

Teltház és rengeteg rajongói szeretet – így zárta a nyarat Horváth Tamás

„Idén annyi szeretetet kaptunk tőletek! Végtelen hálával teli a szívünk” – írta közösségi oldalán a művész, aki a koncertsorozat mellett a Cinege és a Tagadod dalokkal is nagy sikert aratott.

Az ősz sem ígér kevés izgalmat: Horváth Tamást a közeljövőben a Sztárban Sztár All Stars színpadán is láthatjuk, így a rajongók számára a nyár élményei még csak most folytatódnak. A művész szerint idén „messze még az év vége”, így még sok koncert és meglepetés várható.

 

