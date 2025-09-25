Kiderült, Horváth Tamás kinek a bőrébe bújik a Sztárban Sztárban

Lehullt a lepel. Horváth Tamás, a dunaújvárosi énekes a legendás Guns N’ Roses frontemberét, Axl Rose-t kelti életre a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában. Ezzel végre megtudhattuk, hogy Horváth Tamás kinek a bőrébe bújik vasárnap!

Horváth Tamás Axl Rose-ként hódít majd a Sztárban Sztárban

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás beleveti magát a rock ikonikus világába

Az énekes egy rövid videóban jelentette be, kit alakít majd, és nem titkolta, hatalmas kihívásnak érzi a feladatot. „Egy igazi legenda, Axl Rose! Elképesztően nehéz feladat, de állok elébe!” – írta posztjában Tamás, akit rajongói már most biztatásokkal árasztottak el. Hogy mennyire sikerül majd hoznia a rockikon energiáját és jellegzetes hangját, az vasárnap este kiderül.