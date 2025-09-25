szeptember 25., csütörtök

Lehullott a lepel

45 perce

Kiderült, Horváth Tamás kinek a bőrébe bújik a Sztárban Sztárban

Címkék#legenda#Sztárban Sztár All Stars#Horváth Tamás

A rockzene egyik legnagyobb ikonja, Axl Rose jelenik meg a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Horváth Tamás, a dunaújvárosi énekes vállalta a kihívást, és rajongói már izgatottan várják a vasárnapi adást.

Duol.hu

Lehullt a lepel. Horváth Tamás, a dunaújvárosi énekes a legendás Guns N’ Roses frontemberét, Axl Rose-t kelti életre a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi adásában. Ezzel végre megtudhattuk, hogy Horváth Tamás kinek a bőrébe bújik vasárnap! 

Horváth Tamás
Horváth Tamás Axl Rose-ként hódít majd a Sztárban Sztárban
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás beleveti magát a rock ikonikus világába

Az énekes egy rövid videóban jelentette be, kit alakít majd, és nem titkolta, hatalmas kihívásnak érzi a feladatot. „Egy igazi legenda, Axl Rose! Elképesztően nehéz feladat, de állok elébe!” – írta posztjában Tamás, akit rajongói már most biztatásokkal árasztottak el. Hogy mennyire sikerül majd hoznia a rockikon energiáját és jellegzetes hangját, az vasárnap este kiderül.

 

