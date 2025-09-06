szeptember 6., szombat

Koncert, rajongók, tévés show

1 órája

Komló imádta, most a Sztárban Sztár közönségét hódíthatja meg

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#énekes#közönség#Horváth Tamás

A komlói közönség ismét óriási szeretettel fogadta az énekest. Horváth Tamás alig pihenhet, hiszen már holnap elstartol a Sztárban Sztár All Stars, amelyben újra bizonyíthat a TV2 színpadán.

Duol.hu

Nagy sikerű koncertet adott az énekes Komlón. A Dunaújvárosban élő előadó közösségi oldalán köszönte meg a rajongóknak az estét: „Drága Komló! Zseniális közönség vagytok! Köszönjük a tegnap estét!” – írta röviden, ám annál lelkesebben Horváth Tamás.

Horváth Tamás
Komlón koncertezett Horváth Tamás, holnap a tévében bizonyíthat
Fotó: Haticza Máté

Sikeres koncert után új kihívás vár Horváth Tamásra

A mindig energikus fellépéseiről ismert előadó előtt mozgalmas hetek állnak, hiszen már holnap új kihívás elé néz: szeptember 7-én elstartol a Sztárban Sztár All Stars, a TV2 ikonikus show-műsorának legújabb évada. Ezúttal a csatorna legnépszerűbb versenyzői és győztesei mérik össze tudásukat, köztük Horváth Tamás is, aki 2017-ben már megnyerte a műsort, és azóta is az egyik legkedveltebb előadóként tartják számon.

A komlói koncert tehát nemcsak a rajongóknak volt felejthetetlen élmény, hanem egyfajta felvezetése is annak a sűrű időszaknak, ami most vár rá. A közönség szeretete minden bizonnyal erőt adhat majd neki ahhoz, hogy a színpadon újra és újra bizonyítson – immár nemcsak a koncerttermekben, hanem a televízió képernyőjén is.

 

