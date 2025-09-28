szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szenzáció a Sztárban Sztárban

1 órája

Horváth Tamás igazi rockikonként lép színpadra ma este

Címkék#Guns N ’ Roses#Sztárban Sztár All Stars#Axl Rose#Horváth Tamás

Egy igazi legenda kel életre ma este a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Horváth Tamás azt ígéri, mindent belead, hogy megidézze Axl Rose elementáris energiáját.

Duol.hu

Ma este ismét színpadra lép a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsorában a dunaújvárosi énekes. Horváth Tamás ezúttal egy igazi rocklegenda, Axl Rose bőrébe bújik.

Horváth Tamás
Horváth Tamás ma este Axl Rose bőrébe bújik a Sztárban Sztár All Starsban
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás rocklegendává változik – így készül Axl Rose szerepére

A sztár közösségi oldalán árulta el, hogy nagy kihívásként éli meg a Guns N’ Roses frontemberének megformálását:
„Kék szemek, ki hidrogénezett szemöldökkel és szakállal. Volt szerencsém élőben látni Axl Rose-t, és brutális, hogy 60 év felett is több mint három órán keresztül tombolt a színpadon… Elképesztő energia. Ma este beleteszem szívem-lelkem!” – írta a posztban.

Horváth Tamás már többször bizonyította, hogy nemcsak énekhangja, hanem színpadi jelenléte is lenyűgöző. Most pedig kíváncsian várhatjuk, hogyan idézi meg a világ egyik legikonikusabb rockénekesét a vasárnapi show-ban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu