Horváth Tamás igazi rockikonként lép színpadra ma este

Ma este ismét színpadra lép a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsorában a dunaújvárosi énekes. Horváth Tamás ezúttal egy igazi rocklegenda, Axl Rose bőrébe bújik.

Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

A sztár közösségi oldalán árulta el, hogy nagy kihívásként éli meg a Guns N’ Roses frontemberének megformálását:

„Kék szemek, ki hidrogénezett szemöldökkel és szakállal. Volt szerencsém élőben látni Axl Rose-t, és brutális, hogy 60 év felett is több mint három órán keresztül tombolt a színpadon… Elképesztő energia. Ma este beleteszem szívem-lelkem!” – írta a posztban.

Horváth Tamás már többször bizonyította, hogy nemcsak énekhangja, hanem színpadi jelenléte is lenyűgöző. Most pedig kíváncsian várhatjuk, hogyan idézi meg a világ egyik legikonikusabb rockénekesét a vasárnapi show-ban.