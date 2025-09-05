szeptember 5., péntek

Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás visszatér, elszántabb, mint valaha

Címkék#Sztárban Sztár All Stars#TV2#Horváth Tamás

Horváth Tamás lesz a Sztárban Sztár All Stars idei mezőnyének egyik legerősebb versenyzője. szeptember 7-én a TV2 csatornán indul a show.

Duol.hu
Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás visszatér, elszántabb, mint valaha

Forrás: Bors

A korábbi győztes, Dunaújvárosban élő Horváth Tamás egy megható interjúban osztotta meg valódi motivációját és célját a Borsnak, kiemelve, hogy mindent megtesz a győzelemért Sztárban Sztár All Stars idei versenyében.

Horváth Tamás
 A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 versenyző mérkőzik meg egymással, köztük Horváth TamásForrás: Bors

Horváth Tamás nagyon eltökélt

Az ikonikus műsor új évada szeptember 7-én indul, és a TV2 legnagyobb sztárjai mérkőznek majd meg egymással. A műsorvezető ismét Tilla lesz, különleges vendégként pedig Hans Sigl, a Hegyi doktor – Újra rendel világsztárja is rész vesz a premierten. Horváth Tamás elmondta, mennyire fontos számára, hogy emlékszik minden produkciójára a múltból, és azt is, hogy díjai közül legféltettebbnek a Sztárban Sztár győzelmét tartja. „Mindent meg fogok tenni ezért, ha kell, ledobok 20 kilót megint. Számomra nincs lehetetlen, tiszta szívvel megyek a döntőig!” – emlékeztetett elhivatottságára.

A teljes cikket itt olvashatják.

 

