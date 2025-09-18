szeptember 18., csütörtök

Családi élmény

2 órája

Gólok, nevetés, család: Liverpoolban ünnepelt Horváth Tamás és családja

Címkék#Liverpoolban#élmény#Horváth Tamás#Natalia Oreiro

Színpad, zene és foci – minden, ami örömet ad. Horváth Tamás nevelt fia, Dávid 20 éves lett, és az ünneplést egy emlékezetes Liverpool-meccsel tették teljessé.

Duol.hu

Az énekes a Sztárban Sztár All Stars új évadában múlt vasárnap állt először színpadra. Horváth Tamás Natalia Oreiro bőrébe bújva, és hatalmas sikert aratott: a zsűri és a közönség is imádta, a következő fellépésére azonban most vasárnapig várni kell.

Horváth Tamás
Horváth Tamás családja Liverpoolban ünnepelt
Forrás: Horváth Tamás Facebook oldala

Horváth Tamás és családja Liverpoolban

A dunaújvárosi előadó most mégis más okból osztott meg örömteli pillanatokat a közösségi oldalán: nevelt fia, Dávid 20 éves lett! Horváth Tamás születésnapi ajándékként focimeccsre vitte fiát, ahol a Liverpool és az Atletico Madrid találkozóját nézték meg. A posztból idézve:

Egyszer 20 éves a fiú! Dávid kedvenc csapata a Liverpool és szerettük volna valami emlékezetes ajándékkal meglepni ezért eljöttünk Liverpoolba, hogy meglessük a Liverpool-Atletico Madrid meccset! Élmény volt, Liverpool behúzta a végén, az egész város ünnepel!

Horváth Tamás, felesége Andi és Dávid közös élménye így nemcsak a fiatal születésnapját tette különlegessé, hanem egy életre szóló emlékké is vált számukra.

 

